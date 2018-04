Trump sugiere que habrá "misiles" en Siria y reta a Rusia a derribarlos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que las fuerzas norteamericanas lanzarán algún tipo de ataque con "misiles" en Siria como respuesta al ataque químico cometido el sábado en Duma y ha retado a Rusia a derribarlos, tal como ha advertido alguno de sus representantes.

"Rusia promete derribar todos los misiles disparados en Siria. Prepárate, Rusia, porque habrá, buenos, nuevos e 'inteligentes'", ha afirmado Trump en su cuenta de Twitter, desde donde ha lamentado la colaboración de Moscú con el régimen de Bashar al Assad.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!