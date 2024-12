La Guardia Civil inmoviliza 9.000 kilos de aceitunas: ¿qué riesgos entraña su consumo?

El aceite de oliva es uno de los productos estrella de la gastronomía española. El producto, también conocido como oro líquido, es exportado a toda las partes del globo, por lo que la aceituna es un fruto que toma especial relevancia. Además, este no solo se utiliza en la producción del AOVE, sino también como consumo independiente. Así, con el fin de garantizar la seguridad y salud pública, saltan todas las alarmas tras la inmovilización de nueve toneladas de aceitunas no aptas para el consumo humano. Así ha sido como ha quedado reflejado en el informe emitido por los Servicios Farmacéuticos del Servicio Extremeño de Salud (SES), a la vez que la Guardia Civil ha tenido que actuar para que el fruto no salga al mercado.

Las 9.000 toneladas de aceitunas permanecían almacenadas en un punto de compraventa que no cumplía las condiciones higiénico-sanitarias exigidas, unas sobre el suelo de hormigón y otras directamente sobre el terreno. Además, este no era el único problema: el fruto desprendía un líquido que salía a la vía pública y discurría hasta un pequeño regato, "con la posible contaminación al medioambiente que pudiera originar dicho vertido".

Lugar y riesgos por su consumo

Ante las condiciones higiénico-sanitarias insuficientes observadas en el almacenaje del fruto, los agentes han incoado diferentes expedientes administrativos hacia el responsable del punto de compraventa por la supuesta comisión de varias infracciones administrativas en materia de sanidad alimentaria y medioambiente. Además, no es la primera vez que esta persona lleva a cabo este tipo de acciones. A principios de este mismo año 2024, el responsable hizo algo similar, momento en el que se inmovilizaban 15.000 kilos de aceitunas.

Los hechos han llevaban a las autoridades a abrir una investigación penal contra el hombre, como presunto autor de los delitos de desobediencia, falsedad documental y contra la salud pública, en grado de tentativa. Así, todo esto ha ocurrido en el término municipal de Salvatierra de Santiago, ubicado en Cáceres. El alimento en mal estado ha sido retirado de la circulación antes incluso de que esto ocurriera, sin embargo, no está de más profundizar en cómo reconocer una aceituna en mal estado para evitar posibles riesgos por su consumo.

Prestar especial atención a la textura de la aceituna es esencial. Cuando comienzan a estar en mal estado, estas empiezan a ser más blandas y húmedas. Tal y como informan los profesionales, al dañarse es notable su oxidación, momento en que el colo pasa a estar apagado. Además, el sabor también cambia: pasa a ser más salado y mohoso, al igual que el olor. Así, en estos casos hay diversos riesgos para la salud, como la aparición de problemas gastrointestinales, vómitos, dolor de estómago, diarrea y náuseas.