El 'Gordo' de la Lotería de Navidad queda en casa: el actor riojano del anuncio se pasa por la administración

El actor que ha protagonizado el anuncio de este año de la Lotería de Navidad, Amadeo Martín, ha acudido a la administración que ha repartido el Gordo en Logroño, y recordando el mensaje del spot se ha preguntado si algún agraciado estaría dispuesto a repartirlo con él.



“Espero que el premio caiga muy repartido y para la gente que lo necesita realmente”, ha remarcado el actor, quien ha añadido, entre risas, que “si hay alguien que lo quiere compartir conmigo, no me importa”, porque, “como se dice siempre, hay que tapar algún agujero y alguna cosa”.



El actor, natural de La Rioja, ha llegado a la administración de lotería que ha repartido íntegro el 72.480 para felicitar a sus dueños, sus empleados y a los premiados que se han acercado a sus puertas, que han aglutinado a cientos de curiosos tras conocerse la noticia.



Martín ha precisado que, como acostumbra a hacer cada domingo, estaba paseando por el parque del Ebro de la capital riojana cuando se ha enterado de la noticia, y ha pensado “me voy a acercar a ver si conozco a alguien”.



“Espero que sea cierto que he traído suerte y que pueda traer aún más a Logroño”, ha señalado Martín, quien ha añadido que ya consideraba que le había tocado su particular lotería con la posibilidad de protagonizar el anuncio de este año, que ha sido “una experiencia increíble”, a la que se suma que “es muy fuerte” que haya caído en su tierra.



Ha destacado que, aunque compra lotería como cada Navidad, este año lleva más papeletas porque le han regalado a raíz de hacer el anuncio, pero aún no ha mirado si le ha tocado, porque que acostumbra a comprobarlo al día siguiente.