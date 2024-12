La reseña viral de hace 11 meses en la administración del 'Gordo' en Logroño: "Añejos y con mal carácter"

El 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha caído de forma íntegra en Logroño. El número premiado con el 'Gordo' ha sido el 72.840 y ha caído en su totalidad en Logroño (La Rioja). Conocido esto, se ha hecho viral una reseña de la administración de Loterías de Logroño que ha repartido el primer premio.

"No volveré a comprar..."

Un usuario ha compartido en la red social 'X', un tuit donde muestra una reseña de hace 11 meses que se ha vuelto viral:

Reseña que alguien dejó hace 11 meses en la administración de Lotería de Logroño que ha vendido de forma íntegra el Gordo de Navidad.



Mal día para Julia. pic.twitter.com/pcvOm69f38 — Alfonso C. Suárez (@AlfonsoCSuarez) December 22, 2024

La valoración en el perfil de negocio de Google decía lo siguiente: "No volveré a comprar en este lotería. Creo que no ha tocado nada en más de 10 años. Tampoco tienen comprobar automático. Añejos y con mal carácter". Podríamos decir que ha sido cosa del karma, porque once meses después, la mencionada administración de Logroño ha sido agraciada con el primer premio.