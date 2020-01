Polémica con las monedas conmemorativas del Brexit: "Debería ser boicoteada"

La Casa de la Moneda de Reino Unido ha puesto en circulación este viernes tres millones de monedas de 50 peniques para conmemorar su salida de la Unión Europea este 31 de enero, en el marco de una iniciativa polémica, entre otras razones, por el lema inscrito en este dinero.

"Paz, prosperidad y amistad con todas las naciones", reza el mensaje inscrito en la moneda, que arranca con tres millones de ejemplares a los que se irán sumando otros siete millones a lo largo del año. Habrá también ejemplares conmemorativos, por ejemplo 1.500 monedas de oro que se venderán a 945 libras por pieza.

La cita recoge parte del primer discurso inaugural de Thomas Jefferson como presidente de los Estados Unidos en 1801, cuando expuso los “principios esenciales” de su gobierno, incluyendo “paz, comercio, y amistad honesta con todas las naciones, sin forzar alianzas con ninguna”.

La cita de Thomas Jefferson viene con polémica

Sin embargo, la moneda ya viene acompañada de polémica. Hay muchas personas, entre las que se encuentran reconocidos escritores británicos, que están criticando que el mensaje tiene una falta de ortografía, no tiene la denominada coma Oxford o coma serialcomo es el caso del escritor de ‘best seller’ Philip Pullman, autor de afamada trilogía ‘La materia oscura’ (adaptada al cine como ‘La brújula dorada’).

El escritor considera que la Royal Mint (la casa de la moneda de Reino Unido) ha cometido un error imperdonable. “La moneda ‘Brexit’ de 50 peniques no lleva una coma Oxford y debería ser boicoteada por todas las personas cultas”, ha escrito Pullman.

También el editor del suplemento literario del 'Times', Stig Abell, ha criticado este aspecto: "No es quizás la única objeción pero la falta de coma después de ‘prosperidad’ me mata”.

"Esta moneda marca el inicio de este nuevo capítulo"

El ministro de Finanzas británico, Sajid Javid, fue el encargado de enseñar los primeros ejemplares de esta moneda, que ha ido variando su diseño con las sucesivas prórrogas. Así, se elaboró una primera serie para el 29 de marzo de 2019 y otra para el 31 de octubre, por lo que se terminaron destruyendo un millón de monedas.

"Dejar la Unión Europea es un punto de inflexión en nuestra historia y esta moneda marca el inicio de este nuevo capítulo", afirmó Javid el pasado fin de semana. Según su Ministerio, hasta el domingo ya se habían registrado más de 13.000 personas interesadas en conseguir uno de estos emblemas.