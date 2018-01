De Bauzá a Corbacho: Ciudadanos niega que esté 'fichando' ex barones del bipartidismo

Las elecciones catalanas han supuesto un punto de inflexión en las relaciones entre el PP y Ciudadanos que, más allá de la discusión que mantienen a propósito de la negativa del partido liderado por Albert Rivera a ceder un diputado a los populares para que puedan formar grupo parlamentario propio en el Parlament, se encuentran distanciados ante la amenaza de una 'fuga' de afiliados a la causa popular, pero sobre todo, ante el posible cortejo a los descontentos que estaría haciendo Cs en los municipios donde el PP está en crisis con el fin de aumentar sus bases.

Si en el partido liderado por Rajoy muchos dedos señalan a Bauzá, en el entorno de Pedro Sánchez ha llegado a sonar el nombre de Celestino Corbacho

En este contexto, y ante la tendencia ascendente de Ciudadanos -la encuesta de enero realizada por Simple Lógica lo sitúa como primera fuerza política con un 24,1% de voto estimado, mientras que el PP baja tres puntos y queda relegado al tercer lugar cediendo la segunda posición al PSOE-, en las filas populares se plantean estos días qué pasaría si la formación naranja 'ficha' a alguno de sus barones. Pero también en las socialistas.

Si en el partido liderado por Rajoy muchos dedos señalan a José Ramón Bauzá, en el entorno de Pedro Sánchez ha llegado a sonar el nombre de Celestino Corbacho, histórico socialista que ha abandonado recientemente la militancia del PSC. Sin embargo, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, aseguraba que a su partido no estaba prevista "ninguna incorporación". Aunque no dudaba en poner de relieve que "muchas personas, votantes, militantes e incluso cargos públicos" del PP y del PSOE que expresan públicamente "sus dudas respecto al proyecto de defensa de la igualdad y la unión de todos los españoles" por parte de esas dos formaciones.

Crisis en Navarra

Según Arrimadas ambas fuerzas "no han dado respuesta a la amenaza de los movimientos que quieren romper este país" y es por ello por lo que muchos militantes no se sentirían identificados. Mientras Bauzá reconocía recientemente en 'Es la Mañana de Federico', en 'esRadio', que el discurso de Ciudadanos en Baleares "es el mismo que el que hacía yo cuando era presidente", eso sí, sin afirmar ni desmentir algún 'fichaje'; Corbacho dejaba la militancia del PSC a través de una carta. "Quizás no es que se den de baja para irse a ningún sitio, sino porque ya no se ven reflejados en sus respectivos proyectos", opina Arrimadas.

Pero las voces que dan cuenta del 'coqueteo' de Ciudadanos con militantes populares y socialistas son cada vez más numerosas. Aparte de nombres de cargos emblemáticos también surgen con fuerza otros debido a la crisis que experimentan los demás partidos. Es el caso de algunos integrantes del PP de Jaén, pero también de Navarra, donde la formación de Albert Rivera, que apenas cuenta con implantación en la comunidad, se habría dirigido en las últimas semanas a distintos miembros y exmiembros del PP para tantear su posible incorporación al partido, según publica 'Diario de Noticias de Navarra'.

Autocrítica

Los movimientos de Cs habrían llevado al PP y PSOE a reforzar sus relaciones para frenar el ascenso del partido emergente, una estrategia con la que Arrimadas ha asegurado en más de una ocasión estar "sorprendida".

Aunque la política reconoce que en el Congreso han llegado a acuerdos en distintos ámbitos, critica que "el bipartidismo" no haga "autocrítica" sobre "por qué no han reformado España, por qué no tienen un proyecto ilusionante para todos los españoles, por qué no han dado soluciones a la precariedad laboral o por qué no tienen un proyecto sin complejos para defender la unión y la igualdad de todos los españoles".

Aunque las elecciones autonómicas y municipales no se celebran hasta 2019 los partidos ya están engrasando su maquinaria y falta menos para saber si los 'fichajes' que tanto se comentan en los círculos de los partidos tradicionales son ciertos o si consiguen poner coto a la expansión del partido naranja antes de la celebración de los comicios.