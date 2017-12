... El titular tiene truco. Aparentemente, el primer enunciado, salvar al PP, no debería ser contradictorio con lo segundo, Salvar España, pero con lo enrevesada que se va a poner la política catalana puede que no resulte tan fácil. Me explico:

Hagámonos a la idea de que, por estrámbótico que parezca visto desde el resto de España, la suma de diputados de Junts pel Cataluña, ERC y la CUP va a permitir que el independentismo vuelva a gobernar la Generalitat de Cataluña y al prófugo Carles Puigdemont regresar de Bélgica al Palau que abandonó a la carrera. No nos engañemos, la victoria de Inés Arrimadas en votos y escaños ha sido épica, pero son los secesionistas los que copan todas las aperturas en los medios internacionales y así va a seguir siendo durante mucho tiempo.

Pues bien, sentado esto, convendría hacerse cinco preguntas antes de que la ira, la frustración o la rabia, tan humanas, nos meta en una dinámica accion/reacción que lleve al Estado dar palos de ciego en medio de un rebrote de la crisis que se antoja complejo: