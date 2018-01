Miembro destacado de una generación brillante de actores del Reino Unido, Gary Oldman acaba de lograr su mayor reconocimiento interpretando al hombre que considera el “británico más grande la historia”. Su papel de Winston Churchill en la película ‘Darkest Hour’ le sitúa como favorito al Óscar después de recibir el Globo de Oro.“Que te ofrezcan interpretar a Churchill es como que te pidan interpretar al rey Lear” de Shakespeare, decía con absoluta admiración por el personaje el actor británico Gary Oldman tras recoger el Globo de Oro como mejor actor de drama por su interpretación del primer ministro en la película de ‘Darkest Hour’.

Atrás quedaron los papeles de villanos que le hicieron célebre en los años 90: metido en la piel del gran héroe británico, y aunque aún no se conocen las nominaciones, Oldman es el gran favorito al Óscar – al que ya optó en 2012 por ‘Tinker Tailor Soldier Spy’ - por una interpretación tan extraordinaria como la caracterización para convertirse en Winston Churchill, por el que el actor muestra auténtica admiración.

El mundo que hemos disfrutado en los últimos 70 años se debe a un solo hombre, que también cometió errores, pero que demostró un coraje extraordinario para hacer frente a la Alemania nazi"

“Hay figuras que son indispensables y, si miras la historia británica, Churchill ha sido el británico más importante”, aseguraba el actor después recibir el premio. “El mundo que hemos disfrutado en los últimos 70 años se debe a un solo hombre, que también cometió errores, pero que demostró un coraje extraordinario para hacer frente a la Alemania nazi”, ha aseverado el premiado actor.

“Estoy muy orgulloso de ‘Darkest Hour’, porque muestra que las palabras y las acciones pueden cambiar el mundo. Y el mundo necesita algún cambio”, decía Gary Oldman al recibir el galardón, vestido completamente de negro y portando un pin de apoyo al movimiento ‘Time’s Up’, puesto en marcha por las actrices de Hollywood para acabar con el acoso y los abusos sexuales contra las mujeres.

Ambientada en los primeros días de Churchill como primer ministro, ‘Darkest Hour’ es candidata a nueve premios del cine británico, entre ellos el BAFTA a mejor película, mejor película británica y mejor actor para Gary Oldman quien, en 1998, ya ganó dos por ‘Nil by Mouth’, su primera cinta como director, premiada como mejor película británica y mejor guión original.

De rebelde punk a primer ministro

Actor, director de cine, guionista, músico, escritor y productor, Gary Leonard Oldman (Londres, 21 de marzo de 1958) ha destacado a lo largo de su carrera por la versatilidad de sus personajes: ahora aclamado por su interpretación de Winston Churchill, en los inicios de su carrera lo fue por la que hizo de Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols, en ‘Sid and Nancy’ (1986).

“Estudié teatro y amo las palabras, lo que las palabras pueden hacer, su forma, su sonido, su saber en la boca. Es algo que tenemos la oportunidad de disfrutar en el teatro, pero no siempre podemos hacer en el cine”, asegura Oldman, quien interpretando a Winston Churchill ha podido paladear de nuevo esa sensación, según él, más propia de las tablas que de la gran pantalla.

Oldman inició su carrera profesional en el teatro en 1979, y su éxito sobre las tablas le abrió las puertas de la industria cinematográfica, aunque llegó a rechazar su papel de Sid Vicious dos veces antes de aceptarlo. porque consideraba que el teatro era “muy superior”. Tras protagonizar ‘Sid and Nancy’, recibió su primera nominación al BAFTA por ‘Prick Up Your Ears’ (1987).

‘State of Grace’ (1990), junto a Sean Penn y Ed Harris fue su primera película notoria en Hollywood, donde se convirtió en miembro destacado del denominado ‘Brit Pack’, una generación de jóvenes actores británicos, entre los que figuran Daniel Day-Lewis o Colin Firth, que llegaron al mismo tiempo a la meca del cine.

Tras rechazar el papel protagonista de ‘Edward Scisshorhands’, que haría célebre Johnny Depp, Oldman interpretó aquella década a icónicos personajes como el Drácula de la película de Francis Ford Coppola; Lee Harvey Oswald en ‘JKF’ (1991); o Beethoven en ‘Immortal Beloved’ (1994); y fue el villano en películas como ‘True Romance’ (1993), ‘Murder in the First’ (1995), ‘The Fifth Element’ (1997), ‘Air Force One’ (1997) o ‘Lost in Space’ (1998).

Padrino de Harry Potter

Nominado al premio Emmy como actor invitado por su aparición en dos capítulos de la exitosa serie ‘Friends’ en 2001, y antagonista de Hannibal Lecter en ‘Hannibal’ (2001), secuela de ‘The Silence of the Lambs’, Gary Oldman es para todo una generación de jóvenes seguidores el padrino de Harry Potter.

El británico interpreta al mago Sirius Black en ‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’ (2004), ‘Harry Potter and the Globet of Fire’ (2005), ‘Harry Potter and the Order of the Phoenix’ (2007), y la segunda parte de ‘Harry Potter and the Deathly Hallows’, última de las ocho películas de la saga.

Oldman es también uno de los actores principales de la trilogía ‘Batman’, dirigida por Christopher Nolan, en la que da vida al policía James Gordon en ‘Batman Begins’ (2005), ‘The Dark Knight’ (2008) y ‘The Dark Knight Rises’ (2012), y en su variada filmografía figuran producciones como ‘Dawn in the Planet of the Apes’ (2014).

Tras ganar el Globo de Oro, su interpretación del primer ministro británico Winston Churchill sitúa a Gary Oldman como favorito para el Óscar, dado el gusto de la Academia de Hollywood por premiar papeles similares: Colin Firth lo ganó como el rey Jorge VI en ‘The King’s Speech’ en 2010; y Daniel Day–Lewis lo ganó por ‘Lincoln’, en 2013.