Daniel Lacalle: “Ojalá no haya presupuestos”

Daniel Lacalle debate esta semana en 'Cara a cara con Gabi Sanz' sobre la situación política española y la derogación del impuesto a las energéticas que consiguió el PP gracias al apoyo de PNV y Junts.

Sobre el último revés que ha sufrido Pedro Sánchez, Daniel Lacalle tiene claro que tanto Sánchez como Montero ya sabían que no saldría adelante el impuesto a las energéticas, "es el Gobierno de los gestos, que hace algo aunque sabe que no va a pasar, con el objetivo de ir a esa coalición tan débil y decirles ‘yo lo he intentado’, a sus socios de ultraizquierda les dice una cosa y a los de derecha nacionalista otra", apunta Lacalle.

Lacalle también señala el problema de la inversión extranjera en España que "está muy por debajo de los niveles de 2018, hasta un 40%" y eso es debido a la inseguridad y las trabas que se ponen a las grandes empresas en España.

Al hablar sobre si los Presupuestos Generales del Estado pueden ser el punto y final del Gobierno de Sánchez, Daniel Lacalle tiene claro que pese a que no haya presupuestos la legislatura seguirá y sentencia "ojalá no haya presupuestos".