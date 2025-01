Dos activistas climáticos interrumpen una obra de teatro en Londres

Dos activistas de la organización ecologista Just Stop Oil han interrumpido este pasado lunes una representación teatral de Sigourney Weaver en Londres para exigir al gobierno de Reino Unido que elimine progresivamente la quema de combustibles fósiles para 2030.



Weaver se vio obligada a detener la actuación de la obra 'La tempestad', de Shakespeare en el Teatro Royal Drury. En ese momento, se encontraba en medio de la escena, sentada en una silla sobre el escenario y fue retirada por el personal del teatro después de que los manifestantes lanzaran un cañón de confeti y se subieran a las tablas. Cuando los dos activistas desplegaron la pancarta, parte del público abucheó su presencia, mientras que otra parte respondió con tímidos aplausos. Finalmente, cuando fueron desalojados del escenario, el público aplaudió.



Los activistas sostenían un cartel en el que se leía: "Más de 1,5 grados es un naufragio global", en referencia al reciente anuncio de que 2024 sería el primer año que superaría el límite de 1,5 grados para el aumento de la temperatura global.



Las dos personas que saltaron al escenario son Hayley Walsh, de 42 años, profesora y madre de tres hijos de Nottingham, y Richard Weir, de 60 años, un ingeniero mecánico de Tynemouth. "Tengo miedo por mis hijos, no puedo dejarlos caminar como sonámbulos hacia un futuro de escasez de alimentos, tormentas que amenazan la vida y guerras por los recursos. Años escribiendo a los diputados, participando en manifestaciones y enseñando a mis alumnos a ser más sostenibles no han logrado ver el cambio urgente que se necesita", comenta Walsh.



La organización asegura que volverán a actuar en abril para exigir que los gobiernos se comprometan a firmar un tratado internacional para eliminar gradualmente la extracción y quema de petróleo, gas y carbón para 2030.