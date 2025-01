La declaración de Errejón ante el juez: "No podía seguir siendo portavoz y defender mi inocencia"

El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, acudió el pasado miércoles a declarar ante juez como investigado por un presunto delito de agresión sexual. El que fuera fundador de Podemos defendió en sede judicial que su encuentro con Elisa Mouliaá fue consentido y negó las acusaciones de la denunciante. Vozpópuli accede a la declaración íntegra del antiguo líder de Más País en la que, además, de negar los hechos aporta nuevos detalles sobre su dimisión.

El exdirigente de Sumar defendió ante el juez que su marcha de la política "no tuvo nada que ver con la denuncia", puesto que no fue interpuesta ante la Policía Nacional hasta después de su baja voluntaria. En concreto, el investigado detalla que decidió dimitir ya que no podía "defender mi inocencia" desde una formación que ante este tipo de denuncian "dan los testimonios por válidos" desde el inicio de un procedimiento.

"He perdido la confianza de mis dirigentes políticas y menos cuando dice un testimonio es válido es incoherente esto con defender su inocencia", comentó ante el juez. En este sentido el político detalló que desde su formación cualquier el testimonio de una presunta víctima de agresión sexual es considerado "plena y directamente válido". Además, Errejón quiso anotar que tras 10 años en la primera línea política estaba "cansado" y quería dejarlo.

El juez Adolfo Carretero preguntó al exportavoz de la formación liderada por Yolanda Díaz sobre los motivos de su dimisión, ya que a través de un comunicado el propio Errejón hizo alusión a la existencia de una denuncia que se hizo pública a través de redes sociales. Ante este extremo, el instructor pregunta si sus palabras de adiós respondían a la admisión de los hechos o a cualquier otra cuestión.

Sobre la noche en la que Elisa Mouliáa asegura haber sido víctima de una agresión sexual por parte del político, Errejón mostró en sede judicial su sorpresa al haber intercambiado varios mensajes con la actriz después de esa noche. El investigado defendió que durante su encuentro en una habitación "normal" de un piso en el que había una fiesta de amigos de ella, no hubo penetración y sólo hubo besos "consentidos por los dos" y tocamientos superficiales con "la luz encendida".

Por su parte, la denunciante declaró el pasado miércoles ante el juez que se sintió "incómoda y violentada" ante la actitud de Errejón que la "tiró" sobre la cama y le hizo tocamientos no consentidos. "Me besó metiendo la lengua en la boca y forcejeé con él mientras me empujaba en la pared", aseguró ante el juez.