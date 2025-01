Una magistrada se opone a que el TC ampare a Dolores Delgado y avale su ascenso 'a dedo'

El borrador de la magistrada conservadora Concepción Espejel propone no admitir a trámite el recurso de la ex fiscal general Dolores Delgado contra la sentencia del Supremo que anuló su ascenso a la máxima categoría de la carrera fiscal. El pleno que empieza el próximo martes 28 estudiará el recurso de Delgado, tras haber aprobado su avocación a petición de tres magistrados conservadores de la Sala Primera.

Fuentes jurídicas informan a Efe de que la ponente propone no admitir a trámite el recurso al considerar que "no hay especial trascendencia constitucional", un argumento que comparte el sector conservador. Ahora bien, las fuentes adelantan que habrá debate porque también en esta cuestión hay disparidad de opiniones y criterios entre los magistrados progresistas. "Habrá que escuchar la postura de cada cual, no hay un pronóstico claro", indican las fuentes.

El Supremo anuló la designación de Delgado para la Fiscalía togada, que supuso su ascenso a fiscal de sala, al apreciar "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz respecto de su antecesora en el cargo. Y más tarde hizo lo mismo para su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática, si bien después el Consejo volvió a elegir a la exministra para este cargo, que ostenta en la actualidad.

Su caso, apuntan las fuentes, es "más complejo" que el del fiscal Eduardo Esteban, cuyo recurso sí admitió a trámite el Pleno contra las decisiones del Supremo de revocar en dos ocasiones su nombramiento como fiscal de sala de Menores, a propuesta de Dolores Delgado cuando era fiscal general. Ahora bien, esta cuestión partió al Pleno en dos, algo poco habitual en las admisiones a trámite, que se suelen descartar o aprobar por unanimidad. El tribunal tomó esta decisión por mayoría de 6 a 4.