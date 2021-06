La muerte de Mila Ximénez ha alterado la programación que Mediaset tenía prevista para este miércoles, según ha podido saber en exclusiva 'Vozpópuli'.

Para esta tarde iba a haber una previa de la Eurocopa del partido de España-Eslovaquia antes de que comenzara uno de los encuentros deportivos más esperados. Sin embargo, la triste noticia del fallecimiento de la periodista y comunicadora sevillana ha cambiado la parrilla de esta tarde y finalmente habrá 'Sálvame' de 16:00 a 17:30 horas.

Así las cosas, Mediaset se ha visto obligada a cancelar parte de la programación que tenía prevista para la Eurocopa y no emitirá en Telecinco la previa de dos horas que iba a comenzar antes del partido.

Esta tarde hay 'Sálvame' de 16:00 a 17:30 horas antes del partido de la Eurocopa

El programa se centrará en recordar y homenajear a la periodista, exmujer de Manolo Santana, en tan solo la hora y media que dura este especial 'Sálvame naranja' ya que la emisión del partido no se puede suspender bajo ningún concepto.

El hecho de que solo vaya a haber una previa de la Euro de media hora seguro supondrá un jarrón de agua fría para muchos amantes del fútbol. Incluso más de uno se dará un buen susto cuando estar tarde conecte Telecinco y vea el programa 'Sálvame' en su lugar.

Minutos después de publicar la noticia, Mediaset ha confirmado este cambio de programación a través de su cuenta de Twitter.

Esta tarde (16:00-17:30h) emitimos un especial 'Sálvame Naranja' en homenaje a nuestra compañera Mila Ximénez. — Mediaset España (@mediasetcom) June 23, 2021

El partido de España contra Eslovaquia comienza en Telecinco a las 18:00 horas

El partido entre España y Eslovaquia comienza esta tarde a las 18:00 horas y se puede ver en Telecinco. Casualidades de la vida, el encuentro se disputa en el estadio de La Cartuja de Sevilla, ciudad en la que nació Mila Ximénez.

El fútbol acaparará esta tarde casi toda la parrilla vespertina ya que después del partido de La Roja, a las 21 horas se podrá ver también en Telecinco el partido de Portugal contra Francia.

Por su parte, la gala de 'Supervivientes' de los miércoles empezará a emitirse en Cuatro hasta las 23:15 horas, momento en el que cambiará a Telecinco.

Mila Ximénez ha muerto a causa de un cáncer de pulmón con metástasis

Esta tarde alrededor de las 13:30 horas nos enterábamos de la triste noticia, la muerte de la periodista y escritora Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo, más conocida como Mila Ximénez, y exmujer del extenista Manolo Santana, a los 69 años de edad a causa del cáncer de pulmón que le fue diagnosticado hace un año.

Finalmente se han cumplido los peores pronósticos después de que se conociera que el pasado jueves fue sedada, algo que desató todas las alarmas sobre su delicado estado de salud, sumado al silencio del propio programa 'Sálvame' en el que trabajaba.

Además, los rostros de preocupación y tristeza de sus familiares y amigos, así como las sucesivas entradas y salidas de su casa, situada en el barrio de Chamartín, hacían presagiar un triste final. Eran conscientes de que eran sus últimas horas junto a ella. Le estaban dando el último adiós a Mila, como le ocurrió a Jorge Javier Vázquez, uno de los últimos amigos que fue a visitarla.

Su única hija, Alba Santana, fruto de su relación con el extenista Manolo Santana -con el que se casó en 1983 y se separó tres años después- también se encontraba en Madrid desde principios de la semana. Viajó de forma urgente de Ámsterdam -donde vive con su marido y sus dos hijos- a la capital para estar junto a su madre.

Muere Mila Ximénez a los 69 años de edad Europa Press

Tras su último ingreso recibió la fatal noticia de que era cuestión de días

Días antes, el miércoles 9 de junio, la periodista fue ingresada en el hospital de la Clínica de la Luz de Madrid de forma inesperada tras sufrir un ataque de ansiedad después de que le hicieran unas pruebas rutinarias relacionadas con la enfermedad que padece.

Tras ello, los doctores consideraron que la periodista debía quedarse bajo observación debido a una complicación de la que no trascendieron detalles. Dos días después, el viernes, salió del hospital en silla de ruedas debido a su débil estado de salud.

Mila Ximénez y su hija Alba Santana, en 2016 Gtres

Mila Ximénez era consciente de que su estado de salud era irreversible

Su rostro reflejaba una gran tristeza, parecía que el tratamiento contra la enfermedad del cáncer no estaba dando los resultados esperados.

El silencio de sus compañeros y amigos en el programa 'Sálvame' también despertaron muchas sospechas y eran un signo evidente de que algo no marchaba bien, tal y como quedó reflejado en los comentarios de muchos tuiteros.

Tras conocer que los resultados no eran favorables, Mila debió ser consciente de que la situación era irreversible, por lo que optó por querer pasar sus últimos días en su casa de Madrid, junto a los suyos. Su hija, sus tres hermanos y sus cuñados, lo dejaron todo para instalarse junto a ella.

La familia de Mila Ximénez, con gesto serio por su estado de salud Europa Press

Mila Ximénez: "Tengo metástasis en los pulmones, el hígado y más partes"

El 16 de junio de 2020 desveló por primera vez que tenía cáncer. La colaboradora de 'Sálvame' se mostró entonces preocupada pero optimista, y entre lágrimas dijo: "Me ha tocado y vamos a salir de esta". "Un tumor de mierda no me va a parar la vida, ni de coña", sentenció.

Semanas después señaló en una revista: "Tengo metástasis en los pulmones, el hígado y más partes". Según relató todo comenzó a raíz de unos fuertes dolores en la espalda. "Yo tengo el tumor más grande localizado en el pulmón, y a mí lo que me avisó fue el dolor de la costilla. En principio pensé que me había hecho un esguince", declaró en televisión.