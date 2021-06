El estado de salud de Mila Ximénez, de 69 años, tiene muy preocupado a su entorno. Su hija Alba tuvo que venir de forma urgente a Madrid desde Ámsterdam -donde reside con su marido e hijos- a principios de semana tras conocerse la situación crítica en la que está su madre.

La colaboradora de 'Sálvame' se encuentra en su casa de Madrid arropada por sus familiares y amigos. El presentador Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los que le ha ido a ver en los últimos días así como el director de 'Viva la vida' ,exdirector de 'Sálvame', Raúl Prieto, grandes amigos de Mila.

Tanto ir y venir de personas y su semblante serio han hecho saltar las alarmas de que algo grave está pasando.

La hija de Mila Ximénez, Alba Santana, con cara de preocupación Europa Press

Última hora del estado de salud de Mila Ximénez

La última hora de su estado de salud es que "Mila Ximénez fue sedada este jueves a las once de la mañana, una vez que toda su familia llegó a Madrid, para acompañarla y despedirse de ella", según ha publicado 'La Razón'.

Todo parece apuntar a que probablemente, al ser consciente de que la situación parece irreversible, optó por querer pasar estos días tan complicados en su casa de Madrid, junto a los suyos, señala el mencionado medio.

Su familia, su hija Alba Santana y sus tres hermanos, Nani, Conchi y Manolo, además de sus cuñados, lo han dejado todo para instalarse junto a ella.

Otro aspecto que ha hecho saltar las alarmas es que en 'Sálvame' no estén diciendo nada de la última hora de su estado de salud, lo que está provocando que en las redes sean muchas personas las que se estén preguntando cómo está Mila Ximénez, que está pasando y por qué en su programa están tan callados.

Necesitamos que en #yoveosálvame se enteren del movimiento #MilaEstamosContigo para que desmientan o aclaren todos los rumores que están saliendo acerca del estado de salud de Mila Ximénez 🔴🔴#yoveosálvame #MilaXiménez #MilaEstamosContigo — 👊 (@ComentoGHVIP8) June 18, 2021

Leo que Mila Ximénez, de la que no soy ni admirador ni enemigo, está en un estado muy grave de salud y que su vida corre peligro en estas horas.

Y entonces me acuerdo de cómo en twitter se llegó a dudar de su cáncer por ir a trabajar sin que se le hubiese caído el pelo.

En fin. — Sergio (@TrainerExtreme) June 18, 2021

Hoy en Salvame no van a decir nada de Mila, sino dicen nada que mal cuerpo #yoveosalvame — Pombi (@pombnopiscis) June 18, 2021

Fue ingresada de forma inesperada y salió en silla de ruedas

Mila Ximénez fue ingresada de nuevo en el hospital de la Clínica de la Luz de Madrid el pasado miércoles 9 de junio de forma inesperada por un ataque de ansiedad tras hacerse unas pruebas rutinarias relacionadas con la enfermedad que padece, el cáncer de pulmón que le fue diagnosticado el pasado año.

Los doctores consideraron que la periodista debía quedarse bajo observación debido a una complicación de la que no trascendieron detalles.

Dos días después de permanecer ingresada, el pasado viernes, salió de la Clínica de la Luz en silla de ruedas debido a su débil estado de salud. Sin embargo, decidió regresar a su casa voluntariamente. Su rostro reflejaba una gran tristeza, parecía que el tratamiento contra la enfermedad del cáncer no estaba dando los resultados esperados.

Días antes de su ingreso, Mila Ximénez había reaparecido públicamente tras haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra la covid.

Mila Ximénez recibe el alta y sale del hospital en silla de ruedas

Mila ha recibido un tratamiento nuevo y experimental

El entorno de la colaboradora asegura que ella ha perdido bastante peso, que los huesos le duelen mucho, que no puede peinarse y que le cuesta mucho todo, por lo que este era el motivo por el que no se había reincorporado su trabajo en 'Sálvame'.

Mila está recibiendo un tratamiento nuevo y experimental con el que se pretende parar el cáncer de pulmón con metástasis que le detectaron en julio de 2020.

De esta salgo, no va a poder conmigo este bicho ni de coña

Ximénez siempre ha sido consciente del camino duro y difícil que le iba a deparar la enfermedad pero siempre dejó claro que saldría victoriosa de esta complicada batalla. "De esta salgo, no va a poder conmigo este bicho ni de coña. A mí un tumor no me va a parar la vida. Esto es un reto que me ha puesto la vida y también un obstáculo, pero lo voy a ganar. ¿Quién ha dicho que la vida era fácil?", señaló el 16 de junio del año pasado.

La colaboradora de televisión se encuentra muy arropada por su familia y amigos y no para de recibir constantes muestras de cariño y mensajes deseándole una pronta recuperación.