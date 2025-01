El presentador de 'Pasapalabra' del que nadie se acuerda

'Pasapalabra' es uno de los concursos más famosos de la historia de la televisión en España. Un concurso que destaca por poner a prueba a los concursantes con el vocabulario y la rapidez mental para acertar deficiones y palabras. Un programa que destaca por su famosa prueba de 'El Rosco', que cada día engancha a millones de espectadores en la televisión. Duelos míticos como el de Orestes y Rafa, o ahora el de Manu y Rosa, consiguen tener en vilo a todo un país por ver quién conseguirá hacerse con el bote millonario.

Un concurso que destaca también por la habilidad de sus presentadores. Desde hace ya varios años, Roberto Leal con su carisma y don de gentes, ha conseguido asentarse como uno de los presentadores estrella del panorama nacional al conectar tanto con los concursantes e invitados como con la gente que está en casa.

Durante los 24 años de emisión del programa, hay hasta seis personas que han sido presentadores del concurso: Silvia Jato, Constantino Romero, Jaime Cantizano, el mítico Cristian Gálvez y Roberto Leal. Y la sexta, en cuestión, muchos no recuerdan quién fue.

El presentador de 'Pasapalabra' que pocos recuerdan

El presentador que muchos no recuerdan que digiró el programa durante unos ideas fue Manel Fuentes. El conocido presentador de programas como 'Tu cara me suena' y 'Atrapa un millón'. Manel Fuentes se puso al frente de 'Pasapalabra' durante unos días en 2020, en concreto, entre el 18 y el 21 de septiembre, cuando Roberto Leal tuvo que ausentarse unos días al dar positivo en Covid durante sus vacaciones. Una etapa exprés que muchos no recuerdan hoy en día.