'Mask Singer': malestar y críticas por acabar el programa casi a la 1.30 de la madrugada

'Mask Singer' acaba cada gala cada vez más tarde. La duración del programa de anoche, en la que Vanesa Martín sustituyó a la 'investigadora' Malú, ya traspasó los límites.

El programa finalizó a la 1:20 de la madrugada y las quejas y críticas de los espectadores no se hicieron esperar ya que se vendió como un programa familiar que acababa a las doce de la noche, algo que fue muy aplaudido. 'Vozpópuli' también elogió el horario.

El motivo de que cada vez empiece más tarde y acabe pasadas las doce se debe al éxito que está teniendo. Atresmedia está tratando de aprovechar el tirón y pretende tener a mas telespectadores pendientes del programa. Además, los minutos de publicidad se han incrementado también considerablemente, algo que también ha suscitado muchas críticas como ya os comentamos.

A pesar de ello, estos trucos de los que hace uso la cadena con 'Mask Singer' le han permitido sumar su quinto liderazgo en audiencia subiendo un punto de cuota respecto a la semana pasada debido al cambio de horario, al alargarlo más de una hora.

El programa ha obtenido un 22.5% y 2.342.000 de espectadores. Sin embargo, ha perdido 219.000 televidentes frente a la gala anterior, según publica 'Vertele'. El cansancio y el enfado por el alargamiento del horario y duración del programa ya comienza a notarse.

El primero estaba genial porque era ligero, fresco, la duración justa. Hoy se me está haciendo algo pesado ya, porque aunque me guste el programa al final es una hora más. Le quita parte de lo bueno que tuvo el inicio.#MaskSinger5 — ele (@_iamele) December 3, 2020

"España esperando hasta la 1:16 para que se quite la máscara Fernando Tejero cuando desde la gala 1 se sabia que era él"

Las redes también critican haber esperado hasta casi la una y media de la mañana para que encima se descubriera la identidad de la máscara de Monstruo, bajo la que se escondía Fernando Tejero. El actor de 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina' -con la que compite cada miércoles en Telecinco-, ha estado presente en cuatro programas seguidos por lo que su nombre era uno de los famosos que más claro tenía la audiencia en sus apuestas según se podía ver en Twitter desde hace varias semanas.

Todo ello ha provocado un gran malestar y enfado en los espectadores y usuarios de Twitter que han mostrado su enfado a través de las redes sociales donde podemos leer comentarios como estos: "España esperando hasta la 1:16 de la mañana para que se quite la máscara Fernando Tejero cuando desde la gala 1 se sabia que era él", "Tanto va el cántaro a la fuente, que al final termina rompiéndose. Lo del horario de anoche de #MaskSinger5 fue de traca. No puedes prometer acabar a las 00:15 y después alargar hasta la 01:20. Obviamente hoy han recogido sus frutos con su audiencia".

#MaskSinger5 Ayer me acosté temprano porque vaya pecha de programa, ya mismo acaban a las 3. Pero vaya, todo el mundo sabía que era Tejero 🙃 — Paula Soto (@itspaulasoto) December 3, 2020

España esperando hasta la 1:16 de la mañana para que se quite la máscara Fernando Tejero cuando desdea gala 1 se sabia que era él #MaskSinger5pic.twitter.com/VYe95M47mv — 😷💬 (@fijatetu_) December 3, 2020

"Para cuando respetar al espectador y su sueño, vergonzoso"

Muchos usuarios consideran "una falta de respeto al espectador" y sueño" lo que se está haciendo Antena 3. "Es una vergüenza, cuando se estrenaba @juanmafdez si no me equivoco dijo que terminaba a las 0h, que no era problema el access Prime time, pues sí, lo es. Para cuando respetar al espectador y su sueño, vergonzoso" o "Pues las 1:30 de la mañana y a dormir. Ojeras patrocinadas por #MaskSinger5", son otros de los tuits quejándose que se pueden leer.

Es una vergüenza, cuando se estrenaba @juanmafdez si no me equivoco dijo que terminaba a las 0h, que no era problema el access Prime time, pues sí, lo es. Para cuando respetar al espectador y su sueño, vergonzoso — MosquitaMuerta (@aMosquitaMuerta) December 3, 2020

Pues las 1:30 de la mañana y a dormir. Ojeras patrocinadas por #MaskSinger5@MaskSingerA3 — 🌿яαιєѕт🌿 (@am_raiest) December 3, 2020

Primer programa: 00:15 acabaLa semana pasada: 00:30 acabaHoy: 1 de la mañana y no ha acabadoQue mal @atresmediacom#MaskSinger5pic.twitter.com/zzDiNzVmiV — Rolin (@danirolin1) December 2, 2020

Tanto va el cántaro a la fuente, que al final termina rompiéndose. Lo del horario de anoche de #MaskSinger5 fue de traca. No puedes prometer acabar a las 00:15 y después alargar hasta la 01:20. Obviamente hoy han recogido sus frutos con su audiencia. — JuanMa Fdez (@juanmafdez) December 3, 2020

Terminar a la 1.20h es un despropósito. Os deseo el hundimiento en audiencia (que ya va teniendo). Yo por lo menos ya no lo voy a seguir en directo, cuando podría terminar perfectamente casi una hora y media antes. #MaskSinger5 — DziKleon (@DziKleon) December 3, 2020

¿Os acordáis cuando la primera gala acabó antes de las 00:15? #MaskSinger5pic.twitter.com/UeRhRSoEWI — Javier Dueñas (@jadugar71) December 3, 2020

#MaskSinger5 ese programa que sabes cuándo empieza, pero no cuando termina... Que manera de quitarte las ganas de verlo con tantos anuncios ,cuando no es un programa dinámico @MaskSingerA3 — Maria Respaldo (@Maryquiilla) December 3, 2020