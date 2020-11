'Mask Singer': desilusión al ver que Cristina Pedroche era 'Robot' y se desvela que Màxim Huerta era 'Gamba'

'Mask Singer': adivina quién canta' desveló en su cuarto programa dos nuevas identidades: Cristina Pedroche era 'Robot', la máscara invitada de la noche; y Màxim Huerta, 'Gamba'.

El 'investigador' Javier Ambrossi acertó ambas identidades y estaba tan seguro de ello que había llegado a apostar su cabellera.

El nombre del periodista y ex ministro de Cultura y Deporte era una de las apuestas que más sonaban en las redes sociales como famoso oculto detrás de 'Gamba'.

El periodista y escrito le reveló después a Arturo Valls: "Ahora quiero ir todo el día con el disfraz rojo de Gamba" y añadió que había sido como "volver a su pueblo disfrazado y quitándose complejos".

Las pistas que dieron para descubrir la identidad de Gamba fueron: un tatuaje le recuerda de donde viene, "en el Mediterráneo me siento como gamba en el agua y, en especial, en el oleaje de la Costa Blanca", "me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan", compra libretas compulsivamente, sobre todo en tiendas de museos, es un apasionado del firmamento, hay una estrella muy especial para él y que es la gamba más disfrutona del mar.

"Ahora quiero ir todo el día con el disfraz rojo de Gamba" 🦐 Para @maximohuerta, #MaskSinger4 ha sido como "volver a su pueblo disfrazado y quitándose complejos".¡No te pierdas su entrevista completa! Patrocinado por #GalaxyZflip5G de @SamsungEspanahttps://t.co/RpcVinmVS4pic.twitter.com/ZmBwUPh6gA — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 26, 2020

Las pistas de Cristina Pedroche

Por su parte, Malú también acertó la identidad de Pedroche, al igual que otros usuarios de las redes. La presentadora, que volverá a dar las Campanadas otro Fin de Año más, interpretó 'Superstar' de Jamelia. Otros apostaron porque detrás de Robot estaba Úrsula Corberó.

Las pistas que dieron sobre la identidad de Cristina Pedroche, la mujer de David Muñoz, eran estas: le encanta compartir tiempo con sus vecinos, entre los que se encuentran Selena Gomez o Justin Bieber, es fuerte y elástica y es muy fanática del fútbol.

También 'Robot' decía que estaba rodeada de "estrellas" y "soles", haciendo referencia a las estrellas Michelín y los soles Repsol.

Desilusión al descubrir que Robot era Cristina Pedroche

Sin embargo, cuando 'Robot' se quitó la máscara y se vio a Cristina, la desilusión se apoderó de las redes.

La opinión mayoritaria era que Pedroche siempre está en todos los programas de Atresmedia y que es algo que ya cansa.

En Twitter se podían ver memes y comentarios como estos: "La Pedroche saliendo en todos los programas de Antena 3", "Qué sorpresa no me lo esperaba", "Qué novedad", "La Pedroche tenía que salir en algún programa, eso no se podía evitar", "Es necesario que la Cristina Pedroche esté hasta en la sopa??" o "Tragarte 2 horas de gala para ver como desenmascaran a Cristina Pedroche ".

La Pedroche saliendo en todos los programas de Antena 3 #MaskSinger4pic.twitter.com/Z12r4SAmBm — ADRIÁN‼️ (@adriveira_) November 25, 2020

Cristina Pedroche que sorpresa no me lo esperaba #MaskSinger4pic.twitter.com/eV9fNt2krL — Comentando 📺 (@Victorgppp) November 25, 2020

Tragarte 2 horas de gala para ver como desenmascaran a Cristina Pedroche #MaskSinger4pic.twitter.com/HZfUpOw4vA — Albert 💫 (@albertcmmm) November 25, 2020

Todo Twitter al ver que ROBOT es Cristina Pedroche.#MaskSinger4pic.twitter.com/8WFQtycO13 — Arthur💋 (@arthurgilbordes) November 25, 2020

Es necesario que la Cristina Pedroche esté hasta en la sopa?? #MaskSinger4pic.twitter.com/Ln9VvTEvsO — Meg 🌼 (@diosameg) November 25, 2020

Muchos usuarios también ponían en duda que la voz que se escuchó fuera la de la presentadora. "En qué momento me tengo que creer que la que ha cantado así ha sido la Pedroche?", "Nadie va hablar de los arreglos de voces por ordenador que tiene el programa? O a lo mejor quien canta en playback y actúan, no son los mismos que se quitan la máscara después. Imposible que fuera la voz de Cristina Pedroche" o "Tenían que dejarles su voz normal porque con el autotune es muy difícil. La Pedroche canta fatal y esa no era su voz. La hemos conocido por las pistas".

Mi novio: es Cristina PedrocheYo: no, la Pedroche canta muy mal, en TCMS lo hizo bastante mal.Robot se quita la máscara.Yo:........#MaskSinger4pic.twitter.com/3hdfSryQBi — Cati (@cati_bcn86) November 25, 2020

Tenían que dejarles su voz normal porque son el autotune es muy difícil. La pedroche canta fatal y esa no era su https://t.co/7irY964icf hemos conocido por las pistas #MaskSinger4 — 💜 (@demonix01) November 25, 2020

La actuación de Georgina Rodríguez siempre presente

Además, en Twitter se pueden leer otras críticas de usuarios que recuerdan que el programa ha ido decayendo en cuanto a la relevancia y caché de los famosos.

Georgina Rodríguez volvió a ser protagonista de Twitter, al ser considerada por muchos el gran descubrimiento y que no ha habido nadie que pueda superarla.

Cristina Pedroche ni en mil vidas podrá superar esta maravilla de Georgina Rodríguez 🦁🦁🦁#MaskSinger4pic.twitter.com/U30l5UrXG6 — CANARION 🇮🇨 (@ElCanarionasooo) November 25, 2020

Cristina Pedroche nunca superará a la reina Georgina Rodríguez #MaskSinger4pic.twitter.com/pQ5uhYUWkq — ADRIÁN‼️ (@adriveira_) November 25, 2020

Twitter con Georgina Rodriguez / Twitter con Cristina Pedroche #MaskSinger4pic.twitter.com/qNXLECiGyJ — CANARION 🇮🇨 (@ElCanarionasooo) November 25, 2020

Quejas porque cada vez hay más minutos de anuncios

Esto, sumado a que cada vez hay más anuncios en el programa, lo que se traduce un muchos minutos de espera para ver qué famosos están ocultos tras los disfraces, está provocando que el interés de los espectadores y usuarios de las redes que ven 'Mask Singer' vaya disminuyendo.

Efectivamente, me he tragado 7 minutos para que después sea la Pedroche no puedo más #MaskSinger4pic.twitter.com/jJpQseOIzk — Χοακιν 🇬🇷🇨🇾 (@JoaquinRo98) November 25, 2020

Es que no pueden pretender vender a Pedroche como si fuera una novedad o un bombazo tenerla ahí... la gente se cansa ya del sectarismo profesional... bomba sería ver a Isabel Gemio, a Jaime Cantizano jaja no sé, gente con curriculum que ya no se ve o gente inaccesible... — Jose_Sylvestris (@jose_sylvestris) November 26, 2020

Como cargarse un programa que tiene buena audiencia en cuatro semanas... metiendo 40 anuncios cada 10 minutos de programa. @antena3com creo que hoy me bajo de #MaskSinger4#MaskSinger — 〽️⭕ℹ️ 🏳️‍🌈🇪🇦🏳️‍🌈🇪🇦🏳️‍🌈 (@euresho) November 25, 2020

Oye @antena3com con lo bien que lo hicisteis las dos primeras semanas con @MaskSingerA3 y cada semana más anuncios y por consiguiente más tarde terminais. Despedís a los telespectadores... #MaskSinger#MaskSinger4 — Roberto (@RobertoAlMar) November 25, 2020

Pedroche: Yo siempre he querido ser Miley Cyrus"

Por su parte, Cristina Pedroche se mostró muy emocionada de haber participado en el programa. "Esto es un sueño. Yo siempre he querido ser Miley Cyrus, pero la voz no me acompaña y me da muchísima vergüenza cantar bien; cuando canto afinada, me echo atrás. Este programa me ha dado la oportunidad de cantar bien sin pasar vergüenza".

Todavía faltan por descubrir qué famosos están detrás de las máscaras de Camaleón, Cuervo, Caniche y Cerdita.

¡Esta fantasía no te la esperabas! 🤖 ¿Cómo de fantasía es ver a Robot cantando #Superstar de @Jamelia? ✨ ¿Crees que sabes quién se esconde debajo de esta MÁSCARA INVITADA? ¡Te leemos en #MaskSinger4! https://t.co/LWamhPf6MPpic.twitter.com/3Z6f3sCn0p — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 25, 2020