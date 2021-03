María Patiño no es dada a revelar asuntos de su vida privada, pero de vez en cuando, sobre todo durante los últimos años, se salta esta norma.

La última confesión que la colaboradora de Sálvame ha realizado sobre su intimidad ha estado referida a su secreto mejor guardado: su hijo Julio.

El joven, que ya tiene 21 años, es un absoluto desconocido para los medios de comunicación. De hecho, a día de hoy no se sabe siquiera quién es su padre. De la crianza del chico, justo, ha hablado Patiño, dejando entrever que no había ningún hombre a su lado.

María Patiño revela su pasado con Julio, su único hijo

La presentadora de Socialité se ha referido a sus primeros años como madre y a lo difícil que fue para ella conciliar su trabajo con la crianza de Julio: "Soy una persona que no ha estado casada y me ha sido muy difícil, por no decir imposible, conciliar mi trabajo con la educación de mi hijo”, ha asegurado, dando a entender que no tenía al lado la ayuda de ningún hombre.

María Patiño prefirió seguir trabajando que quedarse en casa cuidando enteramente de su hijo, algo por lo que se vio "condenada", tal y como ella misma reveló: "Opté, porque no tenía otra manera de concebir mi historia, por el trabajo. Pero por ello me sentí machacada, humillada, vejada… Porque se presupone que como yo he optado por el trabajo, he apartado y marginado mis otras obligaciones como madre y mujer”.

Eso lo vivió ella hace 21 años, exactamente, pero cree que sigue pasando lo mismo en la actualidad, ya que tiene amigas que lo están sufriendo actualmente con su entrada en la maternidad. Esta tardanza en ser madres por primera vez, Patiño la relaciona estrechamente con el trabajo: "Muchas mujeres de mi generación han sido madres tardías por la incompatibilidad de serlo y a la vez hacer frente a su ilusión y su meta, que es su trabajo”.

Ella fue madre joven y aun así nunca dejó el trabajo de lado. No obstante, no le fue nada fácil, por eso ha hecho un llamamiento para que le faciliten las cosas a las madres trabajadoras, y así, además, no se retrasará tanto la maternidad.

Su hijo Julio, de 21 años

De Julio se conoce muy poco: que tiene 21 años, que es fruto de una relación anterior y que estudia en la universidad. También que está muy unido a María y que se lleva muy bien con la pareja de ésta. Además, al joven le gustan las cosas típicas de su edad, como ir de discotecas y salir con amigos.

La primera vez que salió en los medios fue en esta portada de la revista Semana de agosto de 2018, y comprobamos que era muy alto, algo que habrá heredado del padre:

Su marido, un actor venezolano, el otro hombre de su vida

María Patiño mantiene una relación estable de catorce años con el actor Ricardo Rodríguez. Él es venezolano, afincado en nuestro país desde 2004.

Ambos se casaron el pasado verano en Sri Lanka, en una boda secreta, pero ahora vuelve a pasar por el altar porque esta unión no tiene validez en España, así que ambos decidieron repetir el proceso amoroso en nuestro país en 2020.