María Patiño: la afición desconocida de su marido, ahora desvelada

María Patiño es sumamente discreta con su vida privada. Apenas nadie conoce nada de su faceta más personal. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de 'Sálvame', la televisiva nunca ha aceptado convertirse en personaje ni ha querido sacar provecho económico de su vida.

Sin embargo, y a pesar de esto, poco a poco se va soltando. De hecho, este martes ha desvelado una afición de su marido, hasta ahora desconocida.

La afición desconocida del marido de María Patiño

Como hemos dicho, María Patiño no es dada a compartir asuntos de su intimidad y menos aún lo relacionado con su marido, Ricardo Rodríguez. Sin embargo, este martes ha hecho una excepción y ha decidido revelar una afición que tiene su pareja y que aún no conocíamos.

La presentadora de ‘Socialité’ ha revelado, por medio de una fotografía, que su pareja tiene la afición de montar en moto, algo que no sabíamos de él.

La extraña (y fetichista) práctica sexual que María Patiño hace con su marido

Esta no ha sido la única vez que Patiño ha revelado algo de su marido. Hace unos meses, la colaboradora confesó que a ella le ponía mil comerle los pies a su marido, Ricardo Rodríguez.

"¿En serio? No te pega, no te imagino haciendo eso, con lo escrupulosa que eres con la comida...", le dijo Jorge Javier, que alucinaba.

"Con la comida sí, pero de lo otro me como todo. Bueno, que los pies no me los como, los lamo. A mí me encanta. ¡Pero sólo los de mi marido, eh! A ver si vais a pensar que voy por ahí lamiendo pies", respondió Patiño, dejando a todos sus compañeros anonadados.

Lametones de pies y mucho amor desde hace 15 años

María Patiño lleva saliendo con Ricardo Rodríguez más de 15 años. Él es venezolano, afincado en nuestro país desde 2004. La pareja oficializó su amor en verano de 2018 con una boda secreta en Sri Lanka, pero que no tiene validez en nuestro país. No obstante, esperaban repetir la boda este 2020 en España, aunque se desconoce si finalmente lo hicieron.

Ambos viven de alquiler en un ático dúplex con tres dormitorios, dos baños, una amplia cocina, dos grandes terrazas y ubicado en el distrito madrileño de Chamberí.

La periodista decidió vender todas su propiedades hace unos meses para sentirse "más libre" y así poder cambiar de hogar cuando le apetezca.

¿Qué opinas de esta pareja?