Mahi Masegosa, fuera de sí, estalla contra Tom Brusse ('La casa fuerte'): “Eres tonto, repugnante y mala persona”

La segunda gala de 'La casa fuerte 2' vino acompañada de varias polémicas y una fuerte discusión entre Mahi Masegosa y Tom Brusse.

La exconcursante de 'Maestros de la costura' no pudo más con las mentiras del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y explotó contra él. La novia de Rafa se pudo como nunca la habíamos visto, fuera de sí y presa de un ataque de nervios que la hizo gritar, exaltarse e insultar al novio de Sandra Pica.

Jorje Javier Vázquez le preguntó qué estaba pasando, a lo que Mahi respondió: “Veo continuamente en casa cosas que no me gustan. Tom que la tiene conmigo, quiso pelearme con Pavón a raíz de que le descubrí que iba por ahí haciendo campaña para echarme"

Mahi continuó explicando: “Ahora se inventa y pone en mi boca palabras que no digo, es un súper provocador, se tira todo el día hablando en árabe con Asraf en casa, no nos enteramos nadie de nada, me parece una falta de respeto continua y yo soy una persona que elijo muy bien a mis amigos. Mis padres me han dado muy buena educación y no estoy acostumbrada a vivir con gente tan miserable y tan despreciable, es lo que me pasa y es que estoy muy cansada porque es que cómo puede ser tan mala persona”.

Tom contestó: "Venga, show time, ¿cómo puede hablar así?". Marta Peñate le increpó que por lo menos ella "habla en español", apoyando a Mahi en que no para de hablar en árabe.

Entonces, el presentador catalán recordó lo sucedido en los últimos días, que Mahi había recibido “una acusación de Tom le había hecho brotar como nunca antes”.

Mahi, sobre Tom: "Nunca he conocido a una persona más despreciable que él"

En el vídeo al que dio paso se puede ver la gran discusión entre Mahi y Tom, en la que la estilista estalló y le dio un ataque de nervios al ver que Tom está mintiendo en su cara. “¿Tú vas a poner en mi boca cosas que no he dicho, mentiroso?”, le increpó Mahi, que después gritó de la desesperación. “Poca vergüenza”, le dijo mientras su novio Rafa, Marta y Albert tratan de separarla de Tom y tranquilizarla.

"En mi vida me he echado a la cara persona más mierda que esta"

Mahi, presa de la ira, coge una bayeta y la tira por detrás de él. “Gilipollas, ¿qué yo he dicho? Yo no he dicho nada”, le dice. La granadina sale de la cocina y grita por el camino enfadada. “Mentiroso de mierda”.

Después, le dice a su novio y al resto de los que la acompañaban: “En mi vida me he echado a la cara persona más mierda que esa. Inventarse que yo he dicho que le voy a quitar mil euros. Me da rabia, Rafa, pero ¿cómo tienes tan poca sangre tú también?”. Su chico le responde que a él le da igual lo que Tom diga.

Mientras tanto, Marta le preguntó a Sandra si ella había escuchado las palabras que Tom asegura que dijo Mahi. “Las palabras de él no las voy a poner en duda”, dijo, a lo que Marta le contestó: “Ah, que tú no lo escuchaste”.

Entonces, la canaria va a contárselo a Mahi y al resto: “¿Sabes quién lo escuchó solamente? Tom. Se lo acabo de preguntar a Sandra y me dijo que no”.

"Yo no entiendo como puede ser tan mala persona. Quiere desequilibrarme"

Mahi rompe a llorar, desesperada: “No quiero verlo más en esta casa. No quiero que me hable, no quiero verlo más. Es la impotencia, ojalá pudiera hacer algo, pegarle un guantazo, dejarle con el culo al aire...”.

¿Entiendes el enfado de Mahi con Tom?

Tras acabar de ver el vídeo, Jorge Javier Vázquez le dice que nunca la había visto así. “Yo tampoco Jorge. Se han metido conmigo por mis pintas, mi manera de hablar, se han reído de mi de muchas maneras pero que una persona, con toda la entereza, se ponga enfrente tuya y te diga: ‘sí, yo te he escuchado decir eso’, cuando no he dicho nada y le llame mentiroso y diga que sí, que lo has dicho. Yo no he visto una persona así en mi vida, Jorge, te lo prometo. Yo no entiendo como puede ser tan mala persona, tan mentiroso… pero eso, lo que él quiere es desequilibrarme porque va a por mi”.

“Eres como el tonto que está subida a una verja y no me voy a subir contigo”

Jorge le preguntó entonces: “¿Lo va a conseguir Mahi?”, a lo que su respuesta fue: “No lo va a conseguir porque tú sabes que cuando un tonto se sube a una verja, o se cae el tonto o se cae la verja, y el tío está ahí en la verja, para arriba y para abajo, quiere que me suba con él a la verja y yo a la verja no me voy a subir contigo, te vas a caer tú solo de cabeza, que eres un mentiroso”. Una respuesta que provocó las risas de algunos de los concursantes.

Creo que la mayoría de la casa ha dejado mal a Tom al menos en una ocasión jajaja grande Mahi💪🏽❤

El presentador le preguntó entonces a Tom si había entendido “lo de la verja”, la respuesta de este fue negativa. “No y la verdad Jorge, me da igual”. Jorge le dijo a Sandra si ella se lo podía explicar pero esta señaló que “ni me acuerdo de lo que ha dicho porque quiere decir otra cosa”.

“Tu cabeza está oxidada, tu corazón podrido. Eres tonto y repugnante”

Jorge le pidió a Mahi que le explicara lo de la verja a Tom: “Mira, Tom, tú sabes que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue, pues tú estás de expedición ya por los Pirineos y yo no te voy a seguir, me voy a quedar aquí con mi caja verde y tú vete a los Pirineos o a los Alpes con Marco, mentiroso, ¿lo has entendido ya?”.

Después continuó diciendo unas palabras que han sido muy aplaudidas en las redes: “Y la verja es de hierro y está oxidada como tu cabeza. Y tu corazón podrido, que eres tonto y que no te voy a seguir más el rollo. Otra cosa yo no comparto más la mesa con este hombre porque hay veces que no me he sentado con alguien que simplemente no me cae bien y después de lo que me ha hecho este tío, no voy a compartir mesa, ni habitación ni nada porque es un ser repugnante”.

"Tom quiere volverme loca y no lo va a conseguir"

Tom comenzó a poner caras y a reírse, lo que enfadó a Mahi: “Míralo como se ríe. Así es todo el día. Todo el día haciéndome cosas, quiere volverme loca y no lo va a conseguir”.

Después Asraf Beno se metió en la discusión: “¿Tenéis algún problema en que se hable árabe?”. Muchos respondieron que sí, como Marta Peñate que dijo que “es educación”. El novio de Isa Pantoja se defendió diciendo que estaban haciendo una clase.

A continuación se puso otro vídeo en el que se veía a Mahi saliendo del comedor justo cuando Tom entró, Asraf pregunta el motivo y cuando Samira Jalil le explica que la granadina se va a ir siempre que esté Tom en el mismo lugar, Asraf dice que eso es lo que se tenía que haber hecho hace tiempo.

"No estoy acostumbrada a estar con gente así"

Después Samira le cuenta lo ocurrido a la andaluza, que señala: “Si Asraf supiera el buen papel que hace cuando está callado…” y le cuenta a Samira: “¿Sabes qué hicieron él y Tom el otro día? Entraron hablando árabe y yo estaba pegando una pestaña postiza a Isa y ya me harté y les dije: ‘Yo opino lo mismo’, y me miraron y se fueron. ¿Tú sabes qué me pasa? Que no estoy acostumbrada a estar con gente así”.

Marta le responde: “Ni nadie porque tú en tu día a día, cuando discutes con alguien o tienes un enemigo, no convives con él”.

"Como le vea por la calle, le escupo en la cara"

Mahi explicaba: “Pero que diga que yo he dicho algo y que lo sostengan así con esa cara, a mi eso es de las cosas más feas que me han hecho nunca y por eso he decidido que yo estoy por encima de él, muy por encima, y con él no voy a compartir mesa ni espacio ni nada y como le vea por la calle, le escupo en la cara”.

Mahi, sobre Tom: "Como lo vea por la calle le escupo en la cara"

Marta señalaba que no entendía la relación que tenían Tom y Asraf: “No sé si les pagarán un plus por olerse el culo mutuamente pero lo de Asraf y Tom es una pasada, colega”.

En otro vídeo se ve como Mahi rompe a llorar tras darle un bajón tras la discusión con Tom y las palabras de Asraf. “Siento que hay muy mal rollo y no me gusta ya. Antes cuando me he ido, Asraf ha dicho que tenía que haberlo hecho antes”. Pavón preguntaba a los que estaban allí: “Señores, Asraf qué es? Tonto”. Luego Mahi decía que necesitaba que llegara la noche de la gala para soltar todo.

Jorje Javier le preguntaba a Mahi qué le pasaba con Asraf. “No sé dice que hace tiempo tenía que haberme ido de la habitación donde estuviesen ellos”.

El novio de Isa responde: “Esto pasa cuando la gente quiere meter mierda. Yo nunca he dicho eso, ni me he metido conmigo. Yo digo que el que no hubiesen coincidido Tom y Mahi, es lo que debería haber pasado antes. Entonces, ¿cuándo me he metido contigo? Hablas de más”.

"Tom tiene mucho ego y se ve ganador. Soy su objetivo, va por mi a saco"

Mahi dijo entonces: “¿Sabes qué pasa? Que Tom tiene mucho ego y ya se ve ganador. Cree que su objetivo soy yo y va a por mi a saco, va a machacarme, una semana una cosa y otra, otra porque ha visto que la favorita del público durante las tres primeras semanas consecutivas fui yo y tú, no y eso es lo que le da rabia".

Después Mahi destacó lo mucho que le quiere la gente y le aprecia por la calle. "Cuando yo voy al supermercado, las señoras me paran y me dan un beso y un abrazo y suben la foto al Instagram. A ti no sé qué te harán las señoras del supermercado. No sé qué te dirán las madres que compran pescadilla en el supermercado”.

Por último habló Sandra. Esta dijo que es mentira que Tom y Asraf hablen en árabe todo el día y que han intercambiado idiomas para aprender, señaló después que “los únicos que echan insultos son ellos, tanto que hablan de educación” y por último dijo: “No sé por qué se ofenden cuando decimos que escuchamos que nos iban a quitar dinero porque es lo que hicieron”.