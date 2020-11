¿Y si Kiko Rivera ha mentido sobre la herencia de Paquirri? Hay nuevas versiones

Como siempre en estos casos, hay que poner todo en duda. Aunque Kiko Rivera haya asegurado que tenía papeles que demostraban que su madre, Isabel Pantoja, le había "robado" la herencia que le dejó el padre de él, Paquirri, aún no hemos visto esos documentos.

Esta es la tesis que defienden unos, mientras que otros apuntan a que Kiko sabía desde hace un año que los trajes de su padre, que pertenecían en herencia a Fran y Cayetano Rivera Ordóñez, estaban en Cantora. Lo vemos.

¿Telecinco comprobó la validez y veracidad de los documentos aportados por Kiko Rivera?

El pasado viernes, Kiko Rivera fue el protagonista de 'Cantora, la herencia envenenada', una especie de documental que trató el tema del testamento de Paquirri. En este programa, el Dj confesó que su madre se había quedado con herencia del torero que le pertenecía tanto a él como a sus hermanos, y también que encontró los trajes de Paquirri en casa de Pantoja, cuando ésta dijo que se los robaron para no dárselos a Fran y a Cayetano.

Al respecto de todo esto se ha pronunciado Ramón Calderón, el albacea del testamento de Paquirri, quien ha intervenido en el programa de Luis Herrero en esRadio. “Me parece peor que en una cadena de máxima audiencia no tuviera ni el más mínimo interés en comprobar aquella carpeta con papeles y que los exhibiera”, ha afirmado, en referencia a los documentos que el hijo de Isabel Pantoja llevaba consigo en el plató, recogeBluper.

También ha pedido a Kiko que reconozca que “ha metido la pata” y le ha lanzado un dardo a Telecinco: “Creo que esa cadena algo debería decir”.

"Kiko sabía lo de los trajes de Paquirri desde hace un año"

Otro de los argumentos que han salido en contra del Dj viene de la mano de Antonio Montero, quien ha asegurado en Sálvame que no es verdad que Kiko supiera lo de los trajes de Paquirri el pasado 2 de agosto como él dijo, sino que fue mucho antes.

“Hace un año, Kiko ya conocía que las pertenecías de su padre estaban en Cantora. No lo vio, pero sí hubo alguien que le alertó. Él no se lo podía creer porque su madre le había jurado que no estaban”, ha dicho.

Y lo sabía de primera mano. En fin, veremos cómo continúa este enredo de telenovela máxima. ¿Tú a quiénes te vas creyendo?