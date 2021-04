Apenas acaba de cumplir la mayoría de edad y Julia Janeiro ya está en el centro de la polémica. La hija mayor de María José Campanario y Jesulín de Ubrique ha cumplido 18 años. Ella aún no ha hablado, pero sí personas de su entorno.

Como suele suceder con los famosos, siempre salen asuntos turbios del pasado. Con Julia Janeiro no ha sido diferente.

Algunas de sus compañeras de clase han hablado con 'Sálvame' y han desvelado, según Kiko Hernández, que la joven no era tan buena como sus padres quieren hacer creer.

"Me llegó a meter la cabeza dentro de un váter”

“Una de las personas que me escribe me dice ‘me llegó a meter la cabeza dentro de un váter”, ha dicho Kiko Hernández. “Estaba obsesionada con que le hicieran fotos, castigaban a la clase porque decía que había un móvil dentro, registraban mochilas… Dicen que era una tortura”, ha añadido, revelando que tenía a toda la clase harta por temor a que le hicieran instantáneas.

"Tímida y educada"

Otros, sin embargo, han hablado bien de ella. Una de estas personas ha sido el reportero de 'Sálvame' Omar Suárez, quien se ha acercado a casa de Julia Janeiro para formularle todas las preguntas que surgen a raíz de su mayoría de edad.

Ella sólo ha dicho "gracias" pero Omar ha podido hablar con ella tras dejar de grabar: "Es tímida y educada, me ha dicho que no quiere hablar ni responder pero que entiende, comprende y respeta nuestro trabajo, así que yo le doy las gracias a Julia Janeiro porque me ha parecido súper educada".

¿Quién dice la verdad?