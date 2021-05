Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros han protagonizado una fuerte discusión en 'Sálvame' este lunes que ha acabado con la expulsión del colaborador del plató después de defender que la ley del menor ampara todo lo que Rocío Flores hubiera hecho en el pasado.

El exmarido de Makoke comenzó criticando a María Teresa Campos tras su entrevista en 'Sábado Deluxe' en la defendió a Rocío Carrasco por su testimonio en el documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y criticó a la hija de esta. "Me pareció un todo vale", señaló.

Después explicó: "La verdad es que la ley protege a esa muchacha para que esa verdad públicamente no exista. Los especialistas que han estado en la docuserie y en el plató, han calificado a esa cría, que ya es una mujer, como una víctima. Entonces no la califiquemos como un verdugo porque la ley del menor la ampara". Kiko se refería al capítulo de la paliza que relató la hija de Rocío Jurado en el documental.

Miguel Frigenti le preguntó entonces quién había tachado a la hija de Antonio David Flores de verdugo y Kiko respondió que había sido a madre de Terelu Campos y Carmen Borrego.

Rápidamente, el presentador indicó: "Lo que me parece muy ventajista y partidista es que eleves la opinión de Teresa Campos a categoría universal. A mí me parece que no estuvo afortunada pero de ahí a extender todo ese manto, no. También te digo que las actuaciones públicas de Rocío Flores respecto a su madre...", señaló criticando a la joven.

Jorge Javier echa del plató a Kiko Matamoros por utilizar en sus argumentos al juez Calatayud y a Pedro Aguado en el caso Rocío Carrasco. #yoveosálvame pic.twitter.com/jHSRfYJv32 — 𝕁𝕒𝕧𝕚 (@javipgrn) May 24, 2021

Kiko Matamoros: "La ley del menor la protege por encima de la actividad que desarrolle cada uno"

Frigenti apuntó que además Ro ha participado en programas como 'Supervivientes' y tiene una gran presencia en las redes sociales.

Kiko insistió: "No tiene nada que ver, eso da igual, la ley la protege por encima de la actividad que desarrolle cada uno. Está el código civil, en el código penal, la constitución y la ley de protección del menor y esta dice que esas actuaciones, las que tuvo en su día, tienen que estar sepultadas por el silencio".

Vázquez le preguntó: "Kiko, pero esto lo desemboca las palabras de Teresa Campos, la serie documental...?". El colaborador respondió: No. Empieza con 'Vanitatis'".

Jorge Javier Vázquez se enfada y le echa la bronca a Kiko tras mencionar al juez Calatayud. Mediaset

Matamoros, sobre la paliza que relató Rocío Carrasco: "No debería haberlo contado"

Jorge Javier le dice entonces: "¿Crees que la madre no debería haberlo contado?". Matamoros fue tajante: "No".

A continuación nombró a unas personas que fueron el motivo de la fuerte discusión y del enfado de Jorge Javier con Kiko. "Según el juez Calatayud, según González Tahín, según Pedro García Aguado...", señaló Matamoros. El presentador estalló entonces poniéndose de pie: "Por favor, perdona una cosa, pero por favor, por favor, basta , basta", dijo mientras salía del plató.

Kiko se defendió: "Hombre, es que le hemos tenido aquí... Me has pedido nombres y yo te los doy".

El juez Emilio Calatayud ha señalado en algunos escritos que hay una violación de la intimidad en el relato de Rocío Carrasco en el documental al desvelar información de cuando era una menor. Este hecho le ha parecido suficientemente grave como para que la Fiscalía no haya actuado y haya interpuesto una denuncia.

Jorge Javier Vázquez estalla cuando Kiko Matamoros nombra al juez Calatayud

El catalán, muy enfadado, recordó una de las polémicas en las que se ha visto envuelto el juez de menores de Granada, Emilio Calatayud. "Sentencia del juez Calatayud, que ha dicho a unas tías, venga hombre... venga, a tomar por saco. Por favor, Kiko si sigues así, salte a fumar", dijo elevando la voz.

"Pues me salgo a fumar. Me has pedido nombres", insistió Kiko.

Jorge Javier continuó diciendo: "Un tío que ha acusado a las mujeres que han sido objetos de abusos... Por favor eh, vete a fumar", indicó haciendo alusión a unas declaraciones que pronunció este juez en 2017 en TVE, en las que dijo que "las niñas actualmente se hacen fotos como putas".

"Yo desconozco ese extremo pero lo que sí sé es que la ley protege a esta muchacha para que no se desempolve su pasado. Eso lo digo yo y todo el poder judicial", replicó el colaborador.

Jorge Javiez Vázquez se enfada y echa a Kiko Matamoros del plató de Sálvame Mediaset

Jorge Javier echa a Kiko: "Fuera, estás haciendo el ridículo Kiko. Te imaginaba mucho más inteligente"

"¡Qué coño el poder judicial! Venga va, fuera, Kiko, por favor, que estás haciendo el ridículo. Vete, por favor, no hagas mas el ridículo porque si me dices: 'Es que el juez Calatayud...'. Es que va en contra de todo lo que ha hecho Rocío Carrasco. De verdad, por favor, Kiko, te imaginaba mucho más inteligente, por favor. Y lo siento mucho pero Pedro García Aguado tampoco es un referente".

Kiko respondía: "Pues lo hemos tenido años en esta cadena de referente...".

El catalán respondió: "No lo es, sinceramente, ha hecho un programa de televisión peor no es un referente ni el máximo referente. Es que tío, me has puesto... Me has puesto de referente de... tócate la peineta, por favor. Repasa la biografía del juez Calatayud de los... de las narices, hombre, por favor".

Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros protagonizan una fuerte discusión en Sálvame Mediaset

El presentador recuerda que hay un equipo de profesionales que le ha dicho a Rocío que hable

Una vez que Kiko abandonó el plató tras ser expulsado por Jorge, este señaló: "Podemos opinar lo que nos de la gana. Hay una señora que está contando su historia, vuelvo a decir, ¿habrá todo un equipo de personas que le habrán dicho, cuéntalo? ¿Le habrá dicho ese equipo que esta es la única manera, aunque con toda la crudeza, de que tu hija hizo algo mal y de que se de cuenta?".

Gema López discrepó: "Ella sabe que este no es el camino para que se de cuenta. Lo ha dicho Rocío, no yo".

Jorge Javier indicó: "¿Pero por qué sale y lo cuenta? ¿Tú crees que esta tía, Rocío Carrasco, sale en la tele y cuenta todo esto sin participar en un consejo profesional de gente que le haya dicho: 'Cuéntalo'. ¿Tú te crees que esto lo hace por su cuenta? Por favor, de verdad... Es como otra vez, venga la noria. Es un coñazo".

Gema López: "El hecho de que para ella sea lo mejor, no significa que sea lo mejor para la otra parte"

La periodista respondió: "El hecho de que sea lo más conveniente para ella... que yo estoy convencida de que está asesorada, que además ha pasado por psicólogos, que le han hecho todo tipo de informes... El hecho de que para ella sea lo mejor, porque de hecho ha dicho que se ha quitado una mochila. Ella lo dice: 'Me he quitado esta mochila para seguir viviendo'. No significa que sea lo mejor ahora mismo para la otra parte, que ya ha reaccionado".

El presentador de 'Sálvame' increpó: "Es que no lo sabemos. ¿Tú lo sabes a ciencia cierta? Es que esto no es acción reacción. Este tipo de cosas necesitan su tiempo. Es que probablemente no habría otra manera de hacerlo".

Gema apostilló: "¿Cuál es el problema? Que esto es mediático, está en boca de todos y es un juicio paralelo".

Figrenti recordó entonces: "El primero que quiere vender la agresión es su padre, que se reúne con la directora de esta productora y Carlota Corredera para vender esta historia en el Deluxe. Entonces, ¿de qué estamos hablando?".

Teresa Campos se mostró intransigente y a mí no me gustan las personas intransigentes

Vázquez recalcó su idea inicial: "Es que yo me niego a pensar que la opinión de María Teresa Campos, con la que no estoy de acuerdo, invalide todo lo demás. Trascendencia pues ninguna, lo que haya pensado Teresa en este tema, sinceramente, me da igual".

Alonso Caparrós se sumó al debate para dar otra visión: "Yo lo que pretendo con la docuserie es aprender. El otro día Teresa dio simplemente un ejemplo de lo que nos cuesta entender si una persona, en esta caso Rocío Flores, es víctima o verdugo y es simplemente eso. Ella dice que no tiene la verdad absoluta pero representa una duda que muchos tenemos".

Jorge dijo para finalizar: "Teresa Campos se mostró intransigente y a mí no me gustan las personas intransigentes. Por eso no le doy validez ninguna".