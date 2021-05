El periodista Rubén Amón, de 52 años, que es un gran forofo del Atlético de Madrid, ha sido entrevistado en el programa 'Despierta San Francisco' de Radio Marca tras la victoria del equipo rojiblanco frente al Valladolid con un resultado de 1-2.

El locutor le preguntó: "Qué se siente teniendo un alcalde tan forofo del Atleti, más del Atleti que tú". Fue entonces cuando Amón desveló un aspecto hasta entonces desconocido de su vida sentimental: "Yo soy más de la vicealcaldesa que es del Madrid y convivo con ella...", ha indicado para después añadir riéndose: "No creas que son fáciles estos días".

Con estas declaraciones, el hijo del historiador y periodista Santiago Amón, ha confirmado que su relación con Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y política de Cuidadanos, va viento en popa y que ya "conviven" juntos.

Rubén Amón puso de ejemplo de mala praxis periodística cuando se publicó que Villacís y él ya no eran pareja

El pasado 3 de abril, 'La Razón' publicó que la pareja había roto: "Begoña Villacís y Rubén Amón se separan", se leía en el titular. Una noticia que queda completamente desmentida tras sus palabras.

Incluso Amón se refirió a esta información que se publicó en una entrevista en 'El Mundo', donde cita como ejemplo de la mala praxis periodística cuando leyó junto a su novia, que Villacís y él ya no eran pareja.

"No hay nada más sano para darte cuenta del poder que puedes ejercer y del daño que puedes hacer que cuando te ves involucrado desde el otro lado de una noticia y observas toda la mala praxis. Y te das cuenta cuánta razón tienen los damnificados del periodismo", señaló sobre el tema de la mala praxis.

Amón da su opinión sobre Pep Guardiola

En la entrevista en la radio, Amón se mostró muy contento de la victoria del Atlético de Madrid, sin embargo, se mostró reacio a las celebraciones en masa y rechazó tajantemente las aglomeraciones de gente.

"¿Qué te parece la celebración, la llegaste a entender, que todo el mundo vaya a Neptuno pese a lo que se ha pedido y que la gente pase un colín?", le preguntó uno de los locutores del programa.

"Me parece muy mal creo que no se puede frivolizar con la gravedad de la situación, es muy prematuro en plena pandemia ^del coronavirus]. Y si yo recelo de todos los amontonamientos, empiezo por el Atlético de Madrid. Solo faltaba que hiciera una excepción de parte por el hecho de que la euforia justifique o no ciertos comportamientos. Me parece fatal las celebraciones multitudinarias. Fatal", manifestó con contundencia el periodista.

No soporto el buenismo de Guardiola y su discurso filantrópico y lo adoro como entrenador y futbolista

Después le preguntaron su opinión sobre Pep Guardiola: "¿Por qué crees tú que Guardiola cae mal en este país? Es un tipo que pone nervioso no sé si por el lazo amarillo, la camiseta del Open Arms, porque es indepe, porque entrena al Barça…".

Rubén Amón contestó: "Bueno, das tantos brochazos que… Hay una parte…Yo simpatizo con el Barça, en el enemigo común pero creo que toda la manipulación propagandística y política que se ha hecho del fútbol tiene contacto con estas satrapías infames: hablar de derechos humanos, independencia, libertad… con las voces de Xavi y Guardiola, me parece completamente obsceno porque están patrocinados por verdaderas satrapías donde todos sabemos lo que son los derechos humanos".

El novio de Villacís finalizó diciendo: "No soporto el buenismo de Guardiola y su discurso filantrópico y lo adoro como entrenador y futbolista.