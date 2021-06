La muerte de Mila Ximénez, aunque la esperaban sus personas más allegadas, ha sorprendido a todos. Desde el pasado jueves, sus amigos, familiares y compañeros estaban preparados para un final inminente, que ha llegado este miércoles por la mañana. La amarga sorpresa ha obligado a Mediaset a trastocar su programación del día. De hecho, tal y como te hemos contado en exclusiva 'Vozpópuli', Telecinco ha decidido emitir Sálvame, cuando no estaba previsto.

Para esta tarde iba a haber una previa de la Eurocopa del partido de España-Eslovaquia antes de que comenzara uno de los encuentros deportivos más esperados. Sin embargo, la triste noticia del fallecimiento de tertuliana ha cambiado la parrilla de esta tarde y finalmente Sálvame se ha emitido de 16:00 a 17:30 horas.

Durante este tiempo, los compañeros de Mediaset de Mila Ximénez han querido despedirse de ella, entre lágrimas por la pena y risas por el tiempo compartido con la colaboradora, que será incinerada este jueves, que era su deseo, así como que sus restos viajen con su hija Alba hasta Ámsterdam, donde vive con su familia.

Muere Mila Ximénez: sus compañeros de 'Sálvame' lloran su pérdida

Sálvame ha organizado un precioso homenaje para despedir a Mila Ximénez. Jorge Javier Vázquez ha sido el que ha estado más entero: ha lamentado su pérdida pero se mostraba feliz por haberla conocido y por la vida que ha vivido su amiga.

“Hoy es un día muy triste, el más triste de nuestra historia, porque hemos tenido la noticia esta mañana de la pérdida de nuestra amiga, Mila Ximénez. No estaba previsto que habría programa, pero estamos todos aquí para rendir homenaje a una persona irrepetible e inolvidable que ha dedicado todas sus fuerzas a este medio, a distraerles, a hacer su vida más agradable”, ha empezado diciendo Jorge Javier Vázquez.

“Hoy la televisión está de luto. Un abrazo enorme para toda su familia y en especial para su hija, Alba. No te olvidaremos, Mila. Te queremos”, ha añadido el presentador.

Belén Esteban y María Patiño apenas podían hablar

Más tarde, el presentador ha dado paso a Belén Esteban, que no ha querido hablar apenas, ya que estaba visiblemente emocionada. "Ya sabéis que soy llorona y llevamos días esperando, pero cuando llega es duro. Yo no pensaba venir aquí, Jorge, pero me has llamado por teléfono y me has dicho una cosa, que a ella le hubiera gustado que estuviera aquí. Y por eso he venido. La he adorado mucho, pero la habría matado en muchos momentos de mi vida”, ha añadido, al borde de las lágrimas.

Posteriormente, ha intervenido María Patiño, que estaba realmente triste. “He pasado muy buenos momentos con ella y también me ha hecho pasar muy malos momentos. Lo que voy a echar en falta es que siempre he estado muy protegida por ella. Ha tenido un instinto de protección que me ha costado incluso ver. Y mira que ella era bastante clara con su manera de expresarse, pero me ha ayudado mucho más que yo a ella y no creo que tenga la capacidad de poder devolvérselo, pero con Mila he encontrado en un puesto de trabajo a una persona que te ayuda a levantarte a nivel personal. Nos encontraremos de nuevo".

Belén Rodríguez, Rafa Mora, Lydia Lozano o Alonso Caparrós también han querido despedirse de ella. La tristeza general se ha compaginado con el recuerdo de los grandes momentos vividos con su compañera y amiga.

Jorge Javier Vázquez: "Me pude despedir de Mila Ximénez el martes pasado"

Poco antes de finalizar el programa, Jorge Javier ha confesado que la familia le llamó la pasada semana, el martes, un día antes de que trascendiera que había sido ingresada y posteriormente sedada.

"Fue una despedida tan poco alejada de lo triste, de lo oscuro, de lo tenebroso. Fue tan llena de luz que quiero compartirlo con vosotros. Me sorprendió mucho la solidez que tenía. Ella era una persona muy atormentada, y lo que más me preocupaba es que tuviera miedo en esta etapa, y no lo tenía. Para mí fue absolutamente sanador, y le agradezco enormemente a la familia y a Mila haberme dejado despedirme de ella. También se despidió de María Patiño".

"No quería contarlo pero fue muy bonito. Antes, no quería hablar de ella pero ahora siento que no puedo parar, que es bonito", ha añadido

A la hora de publicar este artículo, Mila Ximénez está recibiendo una misa por el Padre Ángel.

DEP.