'La isla de las tentaciones 2': hogueras finales, el trágico desenlace de Rosito y un giro inesperado

'La isla de las tentaciones' ha llegado a su fin, por ahora (hay otra temporada más grabada, aunque todavía no hay fecha de emisión. La semana pasada, Melyssa pidió su hoguera de confrontación y acabó con su relación con Tom abandonando el programa sola y poniendo a su ex los puntos sobre las íes.

Él, sorprendentemente, también ha abandonado solo República Dominicana solo para ver qué necesita su corazón. "Quiero más tiempo y no puedo dejar una relación de 8 meses para empezar con alguien que he conocido aquí", ha revelado.

"Estoy en shock. No me lo puedo creer y no puedo ser coherente. Ya no confío en él y no me quiero ni despedir de él. Estoy decepcionada. Melyssa al final se ha salido con lo suya, parecía tonta la niña. Estoy desubicada. Tengo un cacao mental increíble", ha relatado Sandra, su soltera al enterarse de que no se iba con ella. Destrozada, ha comunicado a la presentadora que ella también abandonaba el programa para "aclarar la ideas".

Pablo quema a Rosito

La mayoría de los participantes de 'La isla de las tentaciones' han vuelto a elegir para sus citas a las mismas solteras y solteros que en anteriores, aunque Pablo, novio de Mayka, ha decidido no tener ninguna y pasar sus últimos días en República Dominicana solo.

Chicos y chicas han tenido su cita de 24h en un hotel del julio mientras decidían si dormir también o no con sus solteros. Patricia y Alessandro elegían acostarse solos, al igual que Cristian y Melodie, quienes querían "terminar bien las cosas antes de tener sexo con otras personas". Sin embargo, Mayka y Óscar, Marta y Dani, Lester y Patricia, tal y como han ido haciendo durante la edición, han pasado la noche juntos teniendo relaciones sexuales.

Las últimas hogueras han enfrentado a todas las parejas. La primera de ellas ha sido la de Mayka y Pablo, quien ha quemado a Rosito, el peluche de ella, en directo. "Aquí dejo las mentiras. Ella me lo dio para que mientras lo tuviera yo sintiera que estábamos juntos", ha dicho él tirándolo al fuego. "Eso era mi vida y lo tenía desde pequeña, no tenías que haberlo quemado", ha contestado ella.

"Tú no has hecho nada con Dory por quedar bien. Yo lo he hecho y me he dejado llevar poniéndome a prueba. Tú eres un baboso y un guarro. Me arrepiento de que hayas visto las imágenes, pero no de haberlo hecho", ha continuado la murciana tras haberle puesto los cuernos delante de toda España intentando justificarse. "Yo vine aquí a levantar nuestra relación y mira lo que me has hecho", ha dicho el murciano mientras decidía irse solo. En cambio ella ha elegido a su soltero, quien también ha decidido irse con la concursante.

Melodie sorprende con su elección

Patry y Aless se han reencontrado con muchas ganas de verse y se han vuelto juntos a España para vivir juntos después de un año saliendo. Marta ha estado con Lester durante 11 años, pero ambos se han acostado con otros durante su experiencia en la isla. "Siento dolor al verla", ha dicho él. Ella se ha justificado por haberle sido infiel y le ha reprochado no haber sido feliz. "La cagaste. Tenías que haberme dejado antes de venir aquí. No sé por qué no confiaste en mí", ha continuado el canario.

¡Lester se rompe y Marta se levanta a abrazarlo! https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones8pic.twitter.com/v2BvOLbbzt — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 18, 2020

"Yo dormí con Patricia después de ver tus imágenes con Dani. Me sentí libre después de eso, pero no lo hice por despecho. Eres una ridícula y me perdiste", ha añadido él. "Como amigo no dudo que seas maravilloso, pero como novio eres un desastre. En parte la culpa es mía por no haberte dejado antes. Acabar con esta relación es lo mejor que podemos hacer", ha contestado ella. Marta ha decidido conocerse más y dejar el programa sin su soltero, pero Lester sí volver a nuestro país con Patricia, siendo correspondido por ella.

Melodie ha llegado con Cristian sin darle ni un abrazo. "El primer día dijiste que venías a acabar la relación y no a arreglarla. Por fin me he visto a mí después de mucho tiempo, venir aquí ha sido lo mejor que he hecho en mi vida", ha comenzado ella. Entonces, han mostrado cómo la alicantina dio un pico a Beltrán en un juego, algo que sorprendía mucho a su novio. "Yo te quiero y siento si digo tonterías, pero te he respetado siempre y si te vas solo", ha explicado él.

"No estoy enamorada. Tu manera de querer ya no me vale. Nuestra relación me ha dado lágrimas, dolor y sufrimiento", ha contestado ella. El alicantino ha confesado que quería irse con ella, pero Melodie ha confesado que prefiere irse sola. "Estoy roto, yo sí estoy enamorado y lo siento. Le iba a pedir que se casara conmigo, pero no me ha salido bien", ha revelado él. Entonces llegaba la sorpresa, la alicantina ha dado marcha atrás y ha decidido abandonar con el soltero (Beltrán) para conocerlo fuera mucho más.