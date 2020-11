'La isla de las tentaciones 2': disculpas, lloros, reproches y unos mensajes espeluznantes

Ahora sí que sí, la segunda temporada de 'La isla de las tentaciones' ha llegado a su fin. Tras haber acortado su edición, el reality revelación de Mediaset ha estirado su debate para dar cuerda a las parejas más polémicas de este año.

En el programa anterior, Inma y Ángel rompieron definitivamente, Tom reveló que Mayka está conociendo a Tony Spina y Andrea confesó que se llegó a liar con Cristian (novio de Melodie) detrás de las cámaras en República Dominicana.

Melyssa destroza a Tom

"Tom me convenció para ir al programa porque creía de que yo iba a tener un flechazo con otro. Quería ver si sucedía o no y jugó psicológicamente conmigo para que fuéramos, pero pienso que realmente él quería ir para ganar notoriedad", ha revelado Melyssa.

"Me da vergüenza ver cómo me puse y reaccioné cuando vi las imágenes y fui a Villa Montaña", ha reconocido la joven. Entonces, su expareja ha aparecido en plató, uno de los momentos más esperados. De hecho, el reencuentro entre ambos ha sido de lo más tenso: "Tú no significas nada para mí", ha comenzado ella. "Antes de ir al hotel le dijiste a otras personas que a lo que ibas al reality era a ganar fama", ha dicho Melodie al de Marrakech.

El empresario ha intentado echar por tierra los argumentos de su exnovia, pero ella ha demostrado que lo tiene todo muy claro y que puede demostrar con mensajes todo lo que dice: "Ten un poco de humanidad y empieza a decir la verdad de una vez", ha dicho la diseñadora. Además, Sandra, la nueva novia de Tom también ha querido expresar su opinión sobre el tema: "A mí él me lo cuenta todo".

Mayka: "¿Me dijiste después del reencuentro de quedar?"Tom: "Te dije que como vivías en Getafe si querías quedar para tomar algo"https://t.co/aRYuaXgbVm#TentacionesDBT6pic.twitter.com/l5t12nwbjC — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 1, 2020

"Contra ti no tengo nada. Date cuenta de una vez que está jugando contigo y también te está mintiendo. Estaba intentando volver conmigo y a la vez se estaba viendo contigo en Madrid", ha revelado Melyssa. Y es que parece que el empresario no puede estarse quieto, Mayka también ha confesado que él intentó ligar con ella cuando vino a la capital.

Sandra y Melyssa se han pedido disculpas por haberse faltado al respeto durante su estancia en República Dominicana, pero eso no ha frenado los continuos reproches entre ambas. "Lo siento porque he hecho las cosas mal, pero es que siempre soy yo el malo. Si te engañé no lo hice a propósito", ha intentado justificarse Tom. "No es justo que juguéis conmigo, solo quería saber por qué me hiciste eso. Yo no le echo la culpa a ella, solo quiero que se ponga en mi lugar", ha continuado la concursante.

"Te perdono, no te deseo ningún mal. Solo quería una explicación y no quiero vivir con rabia, solo necesitaba esto", ha dicho la diseñadora muy emocionada mientras su ex lloraba.

Marta, desbocada

Marta Peñate ha regresado al plató del programa con ganas de pasar página y ha revelado que no quiere volver a Lester nunca más, pero se nota que todavía no lo ha superado. "Es un mantenido. Unos días antes me enteré que me había sido infiel en mi casa, cuando yo lo pagaba todo", ha revelado la canaria. "Eres una rídicula. La auténtica Pinocha eres tú. A mí no me ha mantenido nadie en mi vida", ha respondido él.

"Lester me envía mensajes que dan miedo. Son espeluznantes y cualquiera que tuviera hijos se horrorizaría al leerlos. Luego viene a la tele y quiere quedar bien", ha revelado Marta sobre su ex. "Eres tripolar: ríes, lloras, gritas y estás alegre en segundos. Contigo es imposible acabar bien, no quiero volver a verte la cara", ha contestado él sobre su relación.

Aunque a Patricia, nueva pareja del canario, le costó comenzar su aventura con Lester, también se ha enfrentado fuertemente a Marta: "Eres una ridícula". Ambas han discutido fuertemente, pero no han llegado a ningún acuerdo y la tensión ha continuado hasta el final.