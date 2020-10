'La isla de las tentaciones 2': del nuevo 'novio' famoso de Mayka a la ilusión de Terelu Campos

La segunda temporada de 'La isla de las tentaciones' llega a su fin, aunque por suerte para sus fans hay otra tanda de capítulos más con otros rostros medio conocidos de Mediaset. Tras el último programa donde pudieron verse tres meses después de República Dominicana, ahora las parejas se han reencontrado en el plató para verse cara a cara. Pero no todas, algunas lo harán en el próximo debate.

Como gran protagonista de la edición, Tom ha aparecido en 'El debate de las tentaciones' para aclarar las cosas con su suegra, ya que Melyssa ha estado ausente. Si algo le preocupaba a la diseñadora era cómo le iba a explicar a sus padres lo que él había hecho. Así, este domingo 25 de octubre, exsuegra y yerno han tenido un tenso enfrentamiento.

🔥 ¡Nela, la madre de Melyssa, explota contra Tom! 🔥 "¡Eres un sinvergüenza!" https://t.co/aRYuaXgbVm#TentacionesDBT5pic.twitter.com/Pb4wrNIEjE — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 25, 2020

Tom Brusse, ¿arrepentido?

"Lo siento mucho por haber hecho daño a la familia", ha comenzado Tom diciendo a la madre de Melyssa. Pero ella no las ha aceptado y no ha dudado en decirle muchas cosas en un tenso cara a cara: "Tú no sientes nada, tú eres un sinvergüenza y un manipulador. Nos has engañado a todos y nos has vendido la moto a todos".

"No siento nada por Óscar. Me da pena que me haya engañado", ha expresado Mayka al ver al soltero por el que dejó a Pablo. Al escucharla, el pretendiente ha soltado una bomba: "Es normal que no sienta nada porque está saliendo con el exnovio de Makoke, Tony Spina".

Además, Pablo ha revelado que en el avión de vuelta a España su exnovia le pedió retomar su relación, algo que ella ha negado rotundamente: "Eso es mentira. Lloré porque me sentía mal por lo que había hecho, pero jamás te dije que quisiera volver contigo". Y no solo eso, Lía, la soltera de Alessandro, ha añadido que es verdad y que la murciana la amenazó durante el vuelo: "La escuché que me quería tirar de los pelos por hablar con su ex".

Terelu Campos se ha visto por primera vez en persona con Pablo, con quien ya reveló anteriormente que "si tuviera treinta años menos" no dudaría en tener algo con él y le ha defendido a capa y espada. Andrea, tentadora de este año y exconcursante del anterior, ha revelado que Cristian y ella, que se llevan conociendo durante unos meses, están enfadados y no saben si siguen juntos.

"Beltrán y yo no somos pareja. Nos estamos conociendo y estamos bien", ha revelado Melodie. Además, el soltero ha contado que en este proceso en el que están, como no tienen nada serio, ha tenido relaciones con otras chicas: "Nosotros nos lo contamos. No hemos tenido exclusividad, después ya veremos", ha contestado él. "Como convivimos en la misma casa, Cristian me ha amargado la vidadesde que hemos salido del programa", ha continuado la alicantina sobre su ex.

"Eres una falsa y no eres como te has mostrado en el programa. Tu carácter no es ese", ha dicho el ex de Melodie. Entonces, Tom ha soltado otra de las bombas de la noche: "Cristian y tú tuvisteis algo en tu casa después en el sofá", preguntado a Melodie. "Eres un sinvergüenza. Te voy a denunciar porque eres un mentiroso y no vas a ganar tele a mi costa", ha respondido ella. Y no solo eso, Andrea ha confesado que ella y la expareja de Melodie sí se liaron en República Dominicana detrás de las cámaras.

Inma y Ángel rompen definitivamente

Si hay una pareja que sorprendió con su reencuentro fue la formada por Ángel e Inma. Ellos abandonaron el reality para casarse y tener un hijo, pero tres meses después descubrimos que lo habían dejado. La influencer se quedó rota confesando que ella quería una oportunidad y que le amaba, pero él se negó en rotundo.

"Ella es la típica que cuando se pelea con el novio se enrolla con otros tíos. Después se ha enterado y se han matado. La familia por ejemplo no quiere que ella vaya a su casa", ha revelado un vecino sobre Inma. Aunque las redes sociales revelaron que habían vuelto tras su ruptura, pero en este debate han confirmado que ya no están ni se soportan: "No la quiero volverla en la vida", ha dicho el joven. "Lleva dos meses jugando conmigo y me he enterado de que me ha engañado con otras", ha añadido ella. "Una de ellas es vecina de los dos y es prima de ella", ha revelado Kiko Matamoros.