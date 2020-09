Melyssa y sus celos enfermizos protagonizan la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones'

Segunda gala de la temporada dos de 'La isla de las tentaciones'. Las parejas ya están separadas, en sus respectivas villas y conociendo a los solteros y solteras. Tras la elección de sus primeras citas, el típico juego de 'verdad, beso o atrevimiento' llegaba a República Dominicana. ¿Todo listo? No, aún hay más.

Bañadores mini, muchos músculos, fiesta de disfraces (de ángeles, diablos y superhéroes, qué original) alcohol y hormonas revolucionadas. La receta está preparada para que todo arranque y el drama continúe, ¿quién será capaz de no caer en la tentación y respetar a su respectivo novio o novia? ¡Qué comiencen los juegos de la carne!

Andrea Gasca y Óscar Ruiz Mateos

Todos se sienten mal, y eso que todavía no han hecho nada, ni una caricia subida de tono. "He pasado una noche malísima, echo mucho de menos a Marta", ha comentado Lester. "Llevo un día sin Ángel y estoy fatal", ha dicho Inma. (Lleváis día y medio separados, por favor. Demasiado drama. Relax)

Pero además, el programa ha tenido una sorpresa para ellos, dos nuevos solteros han entrado a las villas. Andrea Gasca, participante de la primera temporada y su tentador, con quien acabó yéndose de la isla, Óscar, intentarán también romper las relaciones de las nuevas parejas.

"Me gusta que dos chicas discutan por mi", ha revelado Tom, novio de Melyssa, tras la pelea de Sandra y Luzma en la primera fiesta. Tras esta, han comenzado las primeras citas en el paraíso. Quads, caballos, playa, calor y buenas intenciones, pero poca chicha en los encuentros entre solteros, novias y viceversa.

Oh, drama. Sandra Barneda ha aparecido para dar un toque de atención a las chicas porque no están reaccionando como el programa quiere. "La verdad que me está costando integrarme con los chicos", ha reconocido Inma. Pero además, la presentadora ha llevado las primeras imágenes para ella, que ha llorado ya sin verlas.

"Me arrepiento de haber venido. Me ha venido muy grande", ha revelado la concursante. En el vídeo que le ha mostrado Barneda no había nada raro. Su novio no había hecho absolutamente nada, pero aún así ella ha salido destrozada por lo celosa que se considera. Además, Andrea y Óscar están resabiados, han ido a jugar y eso se nota. Ambos han ido a degüello y no han dudado en lanzar directas a Cristian y Mayka para ganar más minutos en el programa y, por ende, de televisión.

Primera hoguera

Que a Melyssa le gusta el drama es algo que pudo verse ya en el primer programa de 'La isla de las tentaciones', pero lo de esta primera hoguera ha sido algo increíble. La concursante no esperaba ver a su novio tan suelo con las chicas (lo único que ha hecho es dejarse lamer la cara) y ha abandonado su asiento entre gritos y aspavientos.

Sus compañeras han intentado controlarla, pero sus celos enfermizos han podido con ella y finalmente ha protagonizado una espantada, la versión cutre de Christofer el año pasado, hasta tirarse al suelo dando golpes. "Le ha chupado el puto cuello y él le ha dado un besito en la nariz. Me quiero ir a mi casa y quiero que sus padres vean lo que ha hecho. No puedo pasar por esto. ¡Qué hijo de puta!", ha relatado entre lágrimas ante el asombro de todos.