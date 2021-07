Mask Singer 2021 celebró este jueves su gala final, desenmascarando a tres famosos que se ocultaban bajo los disfraces que han llegado a la final. Asimismo, se descubrió la identidad de la máscara virtual.

[Atención: spoilers]

Dama Centella era Tamara Gorro, Anne Igartiburu se encontraba tras Monstruita, María Pombo lo hacía tras la máscara del Huevo, Willy Bárcenas se ocultaba tras el Plátano, y Erizo, el ganador de la temporada, era el gran Joaquín Cortés.

'Monstruita', primera desenmascarada

Monstruita fue la primera desenmascarada: Anne Igartiburu, que sacó su lado más rebelde sobre el escenario de Mask Singer cantando La niña que llora en tus fiestas de La Oreja de Van Gogh.

Al ver a la presentadora de televisión tras la máscara, los cuatro investigadores se quedaron de piedra, ya que ninguno de ellos apostó por ella a lo largo del programa. Además, José Mota quiso tener unas palabras hacia la presentadora y aseguró sentirse muy mal por todos los momentos tan especiales que vivieron juntos.

“He despistado mucho porque yo, normalmente, no salgo de mi casa”, comentó Anne, haciendo referencia a TVE, la cadena de televisión en la que trabaja.

Tamara Gorro era Dama Centella

La máscara virtual, Dama Centella, era Tamara Gorro, tertuliana y modelo española. Es famosa tras participar en Mujeres y Hombres y Viceversa; desde entonces ha colaborado y presentado diversos programas de televisión. Está casada desde 2012 con el futbolista argentino Ezequiel Garay, con quien tiene dos hijos, Shaila y Esther.

Plátano era Willy Bárcenas

La gran sorpresa de la noche corrió a cargo de Plátano, aunque Javier Ambrossi acertó su identidad: Willy Bárcenas, hijo del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y vocalista de Taburete.

Todos le felicitaron por su actuación y "vozarrón", y se alegraron de que hubiera aceptado participar en el programa, pues así pueden juzgar su voz "sin prejuicios", en relación a su padre. Una afirmación con la que Willy Bárcenas estuvo de acuerdo, recordando en voz alta que tanto a él como a Taburete les acompañan los prejuicios desde que comenzaron su andadura en los escenarios, en 2014.

El ganador de 'Mask Singer': Joaquín Cortés bajo la máscara de Erizo

Erizo fue el ganador de la segunda edición de Mask Singer: adivina quién canta. Todos los investigadores se quedaron impresionados, pues ninguno lo esperaba: era el famosísimo bailaor y coreógrafo Joaquín Cortés. "Me tenían prohibido que me moviera", aseguró, para que no se desvelara su identidad.

Ambrossi, el que más acertó

En cuanto a los investigadores, fue Ambrossi el que más aciertos cosechó en esta última edición de Mask Singer, imponiéndose así a su novio, Javier Calvo, a Paz Vega y a José Mota.

¿Qué te ha parecido esta segunda edición de Mask Singer?