Esperanza Aguirre le lanza una pulla a Joaquín Prat y carga contra Fernando Simón.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue entrevistada este lunes en el programa 'Cuatro al día', presentado por Joaquín Prat. En ella hablaron de la situación en que existe en Madrid tanto en política como en sanidad y de las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno, con las que la capital y otras comunidades han vuelto a estar confinados desde el pasado viernes 2 de octubre. Unas restricciones que han llevado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a interponer un recurso ante la Audiencia Nacional, que fue admitido.

Aguirre comenzó dando la razón al presentador de que tenía que haber "más rastreadores" para después defender y alabar la gestión que está haciendo Ayuso en la comunidad: "Madrid ha triplicado el número de UCI. Hay claramente una decisión política de ir contra Madrid y contra la pobre presidenta regional a la que yo me uno porque además considero que es una valiente y que lo está haciendo muy bien".

"A ver a qué sanitarios entrevista usted"

Prat le decía entonces que sanitarios de varios hospitales se han quejado de cómo están teniendo que trabajar, fue entonces cuando Aguirre le lanzó una pulla y puso en tela de juicio los profesionales de sanidad a los que entrevista: "El Gómez Ulla depende del Gobierno y a ver qué sanitarios entrevista usted porque yo ya estoy harta de ver a uno que es concejal de Podemos, que ha estado conmigo porque ha estado en el gobierno de Carmena, y otro es un representante sindical también podemita. Diga usted unos señores que representen de verdad a los sanitarios y esos no están diciendo eso".

¿Qué hubiera pasado si no decido yo que se hicieran doce hospitales públicos más en Madrid? "

El presentador le replicó que han entrevistado a los que menciona pero también "a otros tantos, pediatras...", a lo que Aguirre le interrumpía diciendo: "Será casualidad pero les he visto precisamente en su programa. ¡Pediatras! Bueno esto no es una enfermedad que afecte a los niños, nos faceta desgraciadamente a los mayores. En fin... ¿Qué hubiera pasado si no decido yo que se hicieran doce hospitales públicos másen Madrid? Ya estoy harta de decir que se ha privatizado.".

En Madrid hay libertad de elegir y eso no le gusta a los socialistas y mucho menos al Gobierno socialcomunista"

La expresidenta continuó defendiendo su alegato: "Son doce hospitales públicos donde puede ir el que quiera a cualquiera de ellos con la tarjeta sanitaria porque aquí en Madrid, a diferencia de los demás, se puede elegir médico y hospital por eso el Gobierno está contra Madrid porque en Madrid se puede elegir colegio, se puede elegir el medico, el hospital, se puede comprar a cualquier hora del día, de la noche y del fin de semana porque aquí hay libertad y además los impuestos son bajos y eso no le gusta a los socialistas y mucho menos al Gobierno socialcomunista, nos tienen enfilados".

Sobre Fernando Simón

Aguirre también ha aprovechado para arremeter contra el epidemiólogo Fernando Simón. "Este señor dijo que iba a haber uno o dos casos, que no lleváramos mascarillas, que había un comité de técnicos que había confinado a los madrileños y es mentira".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que ella no llama a Simón doctor "porque ni ha hecho el MIR ni el doctorado".

Además ha señalado que no entiende cómo el coordinador del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias no ha dimitido todavía. "Estamos en manos de Simón, que está subido en un globo", ha criticado en referencia a la participación del epidemiólogo en el programa 'Planeta Calleja' en el que se le pudo ver subido en un globo aerostático, además de bucear o hacer escalada en Palma de Mallorca.

Secuelas tras estar ingresada por coronavirus

La 'popular' ha respaldado las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid de confinar zonas básicas de salud en contraposición de las de Sanidad porque "ahora la gente se puede pasear por todo Madrid".

Por último, Prat le preguntó por cómo se encontraba tras haber estado ingresada por coronavirus el pasado mes de marzo al igual que su maridoFernando Ramírez de Haro y Valdés. Aguirre respondió que creen que tienen "alguna secuela" ya que "nos cansamos un poco más que antes pero en fin, será cuestión de hacer más gimnasia".