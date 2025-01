Christian Gálvez, de nuevo a 'Pasapalabra': "No lo puedo ver..."

Christian Gálvez y su relación con 'Pasapalabra' ha vuelto a ser noticia. Una reciente entrevista en el podcast 'Vaya Vaina' ha devuelto al famoso presentador a su gloriosa etapa al frente de 'Pasapalabra', uno de los momentos más felices de su vida profesional.

Tras no triunfar con su último programa 'Boom', que Mediaset retiró al no contar con la audiencia esperada, el presentador ha repasado su exitosa etapa en 'Pasapalabra' y cuál es su relación actual con el programa.

Nacimiento de su hijo

Un Christian Gálvez que reconocía que no haber estado pendiente de las audiencias de un concurso le ha permitido disfrutar de su familia: "Es verdad que echas de menos el estar día a día pendiente de las audiencias de un concurso, pero [esta etapa] me ha permitido disfrutar del embarazo de mi mujer y del nacimiento y el primer año de mi hijo, que era el propósito de mi vida".

Su adiós de 'Pasapalabra'

Si hay un duro momento para Gálvez en su vida es el adiós a 'Pasapalabra' en 2019, momento en el que el programa deja Mediaset para pasar a Antena 3. El presentador reconoce que hubo tanteos pero que finalmente Roberto Leal fue la elección para presentar el programa en su nueva andadura, por aquel entonces.

En la entrevista, Christian Gálvez hizo una dura confesión sobre su relación actual con el programa: "No lo veo, claro. No lo puedo ver, pero me consta por amigos y por gente del público que Leal es un tío muy solvente y que es el mejor presentador que puede tener ahora mismo el concurso. Ahora, forma parte de mi bendito pasado", terminaba.