Chabelita rehúsa de Isabel Pantoja: "No quiero que me relacionen con ella"

La nueva edición de 'La casa fuerte' se estrenó la semana pasada y, según han ido pasando las galas y el debate, su audiencia ha ido disminuyendo cada vez más. Si las novedades de este año, como el cambio de presentadores o la mejora en la producción del programa, preveían que subieran los espectadores, lo cierto es que continúa siendo un 'reality' bastante cutre que no convence a nadie.

En un nuevo intento porque todo mejore, Mediaset ha decidido que el formato se reinvente y cambie su mecánica totalmente. Por eso, los concursantes harán una "junta extraordinaria" para decidir qué pareja de todas ellas abandona el programa. Una vez lo decidan, el televoto salvará a uno de ellos y el otro se convertirá en el expulsado. Y no solo eso, esa plaza que quede libre será ocupada por un nuevo integrante.

Isa Pi: "A mí se me ha criticado mucho por hablar cuando tenía problemas con mi madre y yo no he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él y a mí me han acribillado" https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte4pic.twitter.com/pOXNkpjuei — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 12, 2020

Chabelita apoya a Asraf

Ya en el programa anterior, en la fiesta de cumpleaños de Isa Pi, el programa utilizó a la familia Pantoja para intentar captar más espectadores. De hecho, Kiko Rivera entró en directo para hablar con su hermana y revelar cómo se encuentra la situación familiar. A pesar de que Chabelita ha preferido mantenerse al margen de todo, no ha podido esquivar algunas informaciones.

El cantante confesó que no está pasando por uno de los mejores momentos de su vida y utilizó la llamada con su hermana en pleno directo para hundir a su madre: "Si fuera por mí, lo frenaba ahora mismo. Estoy muy dolido. Mi conciencia está muy tranquila y yo no he mentido. No eches la culpa a mi mujer, mamá".

¡Isa Pi está viendo lo que Asraf contó de su madre el martes! https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte4pic.twitter.com/Pej3LGZji1 — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 12, 2020

Además, Asraf no dudó también en exprimir también en el conflicto familiar: "Yo me posiciono totalmente con Kiko. Una madre no se comporta así. Para mí los valores de una madre son otra cosa. Lo pasé mal porque Isa venía de estar con Omar, que es muy conocido y la gente le quería mucho. Él era el bueno, yo no valía nada y siempre quedaba en mal lugar. Isabel le invitó a la fiesta estando yo y eso es una falta de respeto. A mí su madre ni me va ni me viene, yo estoy con Isa… a mí que ella se meta en la relación no me importa, ya veré yo lo que hago… lo único que mi importa es que esté bien mi novia. Isabel no es mi familia", reveló entre lágrimas.

Este jueves 12 de noviembre, tras ver las imágenes en las que su novio decía esto, Chabelita ha añadido que "entiende a Asraf" y que prefiere que se la conozca por ser ella misma y no por ser la hija de Isabel Pantoja. "No quiero que me relacionen con ella. Quiero hacer mi concurso. Solo es mi apellido y no voy a dar la cara por nadie porque nunca nadie la dio por mí, ha reconocido. "Pido disculpas si a alguien le molestaron mis palabras, pero no me arrepiento de nada de lo que dije", ha añadido el marroquí muy emocionado.

Samira, Cristini y las fiestas de futbolistas

Pero como el programa no solo es el clan Pantoja, también ha habido muchos conflictos con Samira. La extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' se ha enfrentado a Tom y Sandra y continúa asegurando que se lió con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cuando ya estaba con su actual novia, algo que ha sacado de quicio a la joven. "Me cuesta mucho convivir con ella después de todo lo que dice", ha confesado la pareja del de Marrakech.

En cuanto a Cristini y Samira, ambas arrastran un conflicto de hace varios meses atrás. Las dos estuvieron en 'Sábado Deluxe' hablando sobre las fiestas de los futbolistas y el polígrafo determinó que la extronista había recibido regalos y viajes a cambio de haber tenido relaciones sexuales con los deportistas. Aunque ella matizó que no era así, no quiere que se la relacione con ese tema y, por ende, con la modelo transexual que también estaba allí.

"Que no me haga hablar porque yo no he sido la única que he cobrado", ha revelado la modelo. "Que mi representante se ponga en contacto ahora mismo con su abogado porque no le voy a permitir que se dañe mi imagen con ese tema. Va a tener que demostrarlo", ha contestado Samira tras las palabras de su compañera.

Pero no ha quedado así el asunto. Un comentario de Samira y que Cristini malinterpretaba hacía que esta última entrara en cólera. "Somos diferentes", ha dicho la extronista, algo que la modelo se ha tomado de manera personal y que se ha llevado al tema de la transexualidad. "La conozco y lo dijo con esa intención. Es un tema que a me duele mucho y no entiendo por qué lo dijo", ha confesado