Kiko Rivera hunde a Isabel Pantoja en 'La casa fuerte': "Yo no miento y mi conciencia está tranquila"

El pasado miércoles comenzó la segunda edición de 'La casa fuerte', aunque a muchos les sorprendiera su renovación debido a la poca calidad que tuvo su primera temporada. Además, respecto a su anterior estreno, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, que cosechó un 17,8% y 1.584.000 espectadores, perdió cuatro puntos y más de medio millón de personas.

En su estreno, su presentador cambió de 'look' (se tiñó el pelo de azul) y Chabelita se enteró en directo de algunos de los titulares que su hermano había dado en una exclusiva sobre su madre, algo que le provocó en la joven un ataque de ansiedad. La hija de de Isabel Pantoja avisó a Jorge Javier que no quería saber nada y que prefería mantenerse al margen de la disputa familiar, pero el programa hizo caso omiso y finalmente provocaron ese estado de nerviosismo a la joven.

Kiko Rivera hunde a su madre

Chabelita y su prometido han mostrado en su primera semana de convivencia que su relación es de todo menos idílica. Tras el suceso del primer programa, la hermana de Kiko Rivera quedó muy tocada y ya en la cama tuvo una conversación con su pareja en la que salieron enfadados. "Deberías pasar alguna vez por lo que yo he pasado", dijo entre lágrimas ella. "Si estás mal con tu familia no me cuentes tonterías ahora", respondió él sorprendido porque pensó que su chica le quería "dejar mal".

En la noche del 25 cumpleaños de la hija de la tonadillera, Jorge Javier Vázquez se ha 'preocupado' por el ataque de ansiedad de la concursante, pero el programa ha sacado el tema de nuevo para saber cómo se siente ella y qué piensa sobre lo que ha dicho su hermano de su madre. "Algo sabía, pero no sé el qué ha dicho, aunque entiendo que es fuerte. Todo me ha pillado de imprevisto. Nunca pensé que iba a llegar hasta este punto, pero para mí es muy desagradable porque nunca les había visto discutir así", ha dicho.

Además, Kiko ha entrado en directo para felicitarla y es cuando ha soltado la bomba: "Te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado. Vive tu momento, tenemos mucho que hablar y tiempo que recuperar. Eres la niña de mi alma. Te amo". Pero no ha sido el único mensaje que ha dado a su hermana, también ha querido expresar cómo está él con el conflicto con su madre. "Yo prefiero no saber nada, por favor", ha vuelto a decir Isa antes de nada.

"Estoy hecho polvo, la vida sigue. No se puede decir nunca y que esto coja buen camino, pero quién sabe. Lo estoy pasando muy mal. Si fuera por mí, lo frenaba ahora mismo. Para mí esto es lamentable. Tengo que luchar. La herencia me da igual, lo que no quiero es que me hayan metido en un marrón que no es mío. Es tan sencillo como que mamá marque un teléfono. Tú olvídate de esto, tienes que vivir esto y además es tu cumpleaños. Cuando salgas ya hablaremos. Te manda besos todo el mundo y vamos a estar apoyándote. Estoy muy dolido. Mi conciencia está muy tranquila y yo no he mentido. No eches la culpa a mi mujer, mamá", ha confesado Kiko.

El hijo de la tonadillera también ha revelado que ha estado a punto de llamar a su madre varias veces tras la entrevista que dio en 'Lecturas', donde explicó que había pedido que se revisara el testamento de Paquirri, pero que finalmente ha decidido imponerse "por una vez en la vida". Una vez pasado el mal trago, Chabelita se ha lanzado a imitar a su madre y ha revelado que a la matriarca no le gusta que lo haga, aunque se ha atrevido a cantar, como lo haría la tonadillera, un tema de Maluma.

Asraf insultó al Maestro Joao

Durante la gala, el Maestro Joao ha revelado que antes tenía muy buena relación con Isa Pantoja hasta que llegó Asraf. "Una vez me llamó y me dijo que dejara de tener relación con su novia y me insultó, no quiero decir qué me dijo, pero no quería que hablara más con ella", ha dicho el exconcursante de 'GH VIP'. Pero entonces, Amor Romeira ha revelado qué dijo el novio de Chabelita al pitoniso: "Le dijo que era un maricón".

Pero parece que el novio de Isa además de irrespetuoso es bastante celoso. Samira, extronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', preparó un regalo y una pancarta sorpresa para el cumpleaños de su chico, algo que sentó muy mal a Asraf y que provocó un gran enfrentamiento. "Eres una interesada. La conoces de dos días y le estás preparando algo. Me quieres dejar mal a mí", ha dicho él muy enfadado.

Una vez pasado el drama, las parejas que se convirtieron en acampados han tenido que enfrentarse a una prueba para intentar quitar el puesto a sus compañeros residentes. Mahi Masegosa, exparticipante de 'Maestros de la costura' y 'Supervivientes', y su novio, ganaron ser los VIP y dormir en la suite, pero este domingo podían perder su privilegio. Los que están durmiendo en tiendas de campaña y duchándose en el jardín con agua fría lo han dado todo por cambiar sus condiciones en el 'reality'.

Tras el reto en la que los concursantes debían encajar unos engranajes para abrir una caja fuerte, Sonia Monroy y su marido se han alzado con la victoria y se han convertido en los asaltantes. En cuanto a los residentes, si Chabelita no tenía suficiente, también ha perdido la prueba y junto con su novio han tenido enfrentarse al televoto para ver quién se quedaba en la casa o en la tienda de campaña. Finalmente