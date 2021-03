Carmen Borrego y Alejandra Rubio siguen en pie de guerra y la tensión es evidente cada vez que coinciden en el plató de Viva la vida, que últimamente es mucho.

El pasados sábado, de hecho, ambas tuvieron un tenso enfrentamiento a raíz de una información que dio Kiko Matamoros, quien aseguró que Alejandra, hija de Terelu, le confesó que su tía, Carmen Borrego, tenía unos celos profesionales hacia ella increíbles.

Este miércoles, la revista Semana ha echado más lecha al fuego y ha publicado qué se dijeron la una a la otra en uno de los descansos de Viva la vida.

"Que puta cara dura tiene esta tía, chaval. No me vuelvas a hablar en tu puta vida", le dijo Alejandra a su tía. "No te voy a consentir que me enfrentes más a mi madre y a mi hermana, niñata", respondió la otra en discordia, Carmen, insultando así a su sobrina.

Los testigos de lo ocurrido aseguraron a la revista que ambas "estaban muy alteradas y que perdieron absolutamente las formas".

El porqué de su enemistad

La revista 'Lecturas' ha desvelado "la razón secreta" que provocó la ruptura familiar en el clan Campos entre tía y sobrina, como ya te contamos en Dolcevita. Los hechos se remontan al año 2018, cuando Terelu Campos se sometió a una doble mastectomía.

Ese mismo año en el que Terelu fue intervenida quirúrgicamente, en 2018, Alejandra se independizó en cuando cumplió la mayoría de edad. Dejó la casa de su madre para irse con su novio Álvaro Lobo a un piso en el barrio de Malasaña, donde también vivió su madre cuando era joven.

La joven se enteró entonces que su tía había estado hablando mal de ella. Alejandra habría escuchado comentarios de Borrego que le ofendieron, del tipo: “La niña va a su bola, solo le interesa su novio y salir por ahí”. En estas fechas, Carmen fue la que se trasladó temporalmente al domicilio de su hermana Terelu para cuidarla y atenderla.