Carmen Borrego y Alejandra Rubio siguen en pie de guerra y la tensión se palpa cada vez que coinciden en el plató de 'Viva la vida'.

Ahora, la revista 'Lecturas' ha desvelado "la razón secreta" que provocó la ruptura familiar en el clan Campos entre tía y sobrina. Los hechos se remontan al año 2018, cuando Terelu Campos se sometió a una doble mastectomía.

La presentadora, hija mayor de María Teresa Campos, se ha visto en medio de esta guerra familiar. Aunque ha tratado de mediar entre su hermana y su hija y que acerquen posturas, las conversaciones con ellas no han sido fructíferas y no ha conseguido que entierren el hacha de guerra.

La hija de Terelu Campos no se habla con su tía ni tiene relación después de que Borrego hablase de ella mal en una revista hace tres años.

Alejandra se ofendió por unas palabras de su tía en una revista

La operación de Terelu supuso un antes y un después en la relación entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio. La joven pasó de ser la "sobri crack", nombre con el que tenía guardada a su sobrina en el teléfono, a casi una desconocida cuando se ven en los platós de Mediaset.

El mismo año en el que Terelu fue intervenida quirúrgicamente, en 2018, Alejandra se independizó en cuando cumplió la mayoría de edad. Dejó la casa de su madre para irse con su novio Álvaro Lobo a un piso en el barrio de Malasaña, donde también vivió su madre cuando era joven.

La joven se enteró entonces que su tía había estado hablando mal de ella cuando operaron a su madre en octubre de 2018. Alejandra habría escuchado comentarios de Borrego que le ofendieron, del tipo: “La niña va a su bola, solo le interesa su novio y salir por ahí”.

En estas fechas Carmen fue la que se trasladó temporalmente al domicilio de su hermana Terelu para cuidarla y atenderla.

"No tengo relación con mi tía. El distanciamiento viene de lejos"

A estas declaraciones hay que sumarle la entrevista que dio Carmen la semana pasada también en la mencionada revista. Aquí volvió a nombrar a su sobrina y cuando le preguntaron por los desaires de Alejandra, Carmen respondió: “Me sienta mal, pero ¿voy a ir contra una niña de 20 años?”.

Estas palabras no sentaron bien a Alejandra que ha explicado su malestar: "No me esperaba que me mencionara en la entrevista. Me ha sentado mal y lo sabe. No tengo relación con mi tía. El distanciamiento viene de lejos. No ha pasado nada grave en sí, pero sí cosas que me molestan".

¿Montaje de las Campos a la vista?

Sin embargo, el pasado 16 de febrero Alejandra y Carmen fueron fotografiadas en la terraza de un restaurante de Madrid, hablando distendidamente.

Estas imágenes han puesto ahora en duda que exista tal mala relación entre tía y sobrina y planea la sombra de un posible montaje del clan Campos para seguir copando portadas de revistas y programas de televisión.