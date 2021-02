Las Campos están en el ojo del huracán. Pensarás: pues como siempre. Pero no, esta vez es más grave, pues al enfrentamiento entre Carmen Borrego y Terelu se ha sumado una tercera en discordia, Alejandra Rubio, la hija de ésta última.

Vamos por partes. Borrego, por lo visto, está muy mal de dinero, ya que su marido está en paro, o eso es lo que barajan en Sálvame. Estos problemas económicos serían la razón por la que el pasado año 2020, Borrego hiciese nada menos que siete exclusivas. En casi todas ellas, habló mal de su familia, que se lo permite porque necesita dinero.

En la última exclusiva que ha dado, no obstante, ha criticado a Alejandra Rubio, y ella no es Terelu, así que no ha dudado en dejarla mal públicamente y retirarle su apoyo. A todo esto se ha sumado una ola de incredulidad acerca del dinero que le faltaría a Borrego, pues se ha calculado lo que habría ingresado con las exclusivas y es un pastizal.

En concreto, y a una media de 20.000 euros por portada, Borrego se habría hecho con nada menos que 140.000 euros. A este dinero habría que sumarle unos 3.000 euros mensuales, ya que cada vez que acude a Viva la vida, el programa de los fines de semana de Telecino, gana 500 euros, y suele ir una o dos veces por semana.

Es decir, que haciendo cuentas, y tirando por lo bajo, nos salen unos ingresos anuales de 176.000 euros. Y nos preguntamos: ¿de verdad una persona necesita para vivir ese dinero? ¿Qué necesidades económicas tiene Carmen Borrego para verse 'obligada' a dar exclusivas? El tema seguro que sigue dando de qué hablar una temporada, así que quizá obtengamos la respuesta.