El caso de Carlota Prado está volviendo a la actualidad por el documental de Rocío Carrasco. Recordemos que la joven, de 28 años, participó en Gran Hermano Revolution (2017), donde denunció haber sido violada por uno de los compañeros del reality, llamado José María López.

En octubre de 2019 se dio por finalizada la instrucción del caso, que está pendiente de juicio. Todos los indicios (hay vídeos en los que se ve la presunta violación) apuntan a que él será declarado culpable. "Se observa una manipulación interna en la que José María pudiera ser que estuviera quitando los pantalones y las bragas a Carlota. Ésta le dijo 'no puedo' (...) y 'quita' y se dio la vuelta, para posicionarse de espaldas. Se volvieron a ocasionar desplazamientos por parte de José María que impulsaban a Carlota hacia arriba y hacia abajo, sin que 'motu proprio' ésta reaccionara al estímulo; el cual pudiera consistir, de acuerdo con la posición de José María y su respiración más agitada, en penetraciones", dijo la juez.

Esta presunta violación se le comunicó a Carlota Prado en el confesionario al día siguiente, ya que ella no se acordaba de nada, pues no era consciente en el momento del suceso. Ella lo pasó muy mal. Le pide a la organización que, por favor, dejen de ponerle el vídeo que no lo quiere seguir viendo, pero la organización insiste. Todo esto está grabado y lo destapó el periodista Berto Molina en El Confidencial.

Carlota Prado y José María López en GH

Pues bien, ahora la joven ha dado la cara por primera vez para revelar que la productora y el programa, para más inri, sabían que ella había sido violada de pequeña.

Carlota Prado se confiesa: "En Mediaset sabían que me habían violado de pequeña"

Carlota Prado ha hablado del presunto abuso sexual en el canal de Coto Matamoros. En la entrevista, la joven relata lo ocurrido aquel 4 de noviembre, cuando tanto ella como José María habían bebido alcohol. La presunta violación fue grabada, visionada y mostrada a Carlota, que denunció lo ocurrido y además reveló no haber recibido ningún apoyo de algún profesional de la salud mental.

Lo más destacable de la entrevista es que Carlota Prado asegura que de pequeña había sufrido abusos sexuales y que se lo contó a la psicóloga con la que se reunió antes de entrar a Gran Hermano, como hacen todos los concursantes: "Cuando te presentas a ese programa hay una serie de test y pasas por un psicólogo. Cuando me entrevistó la psicóloga le confieso que a mí de pequeña me han violado". Entonces, la profesional le advierte a la joven de que esto puede salir a la luz.

Carlota Prado y José María López en GH 17

Lo que a Carlota le duele más es que la organización sabía esto y que aún así la hicieron ver el vídeo de la presunta violación: "Para mí es increíble que tomaran esas decisiones y que no tuvieran eso en cuenta. Cuando a mí me meten en el confesionario, las dos personas que entran después, una de ellas es esa psicóloga con la que yo había hablado. (...) Es una tortura psicológica de un nivel tan frío, tan frívolo, es alevosía en estado puro".

Carlota y Coto en el programa

El 'Me Too' no es para todas

La exconcursante también le cuenta a Coto Matamoros que le dolió mucho no haber recibido apoyo por parte de las asociaciones de mujeres, como sí está pasando ahora, por ejemplo, con Rocío Carrasco. Asimismo, Carlota asegura que le hizo mucho daño un comentario que hizo Jorge Javier Vázquez: "Es como cuando te lo hacen [el amor] y no te das cuenta".

Carlota Prado y Jorge Javier Vázquez en GH 2017

Han pasado ya cuatro años de la presunta violación pero ella ni perdona ni olvida, como es natural. El caso suscitó una gran polémica tras salir a la luz, a finales de 2019, y provocó una gran fuga de anunciantes en Mediaset, hasta el punto de que la cadena se vio obligada a cancelar Gran Hermano por el momento y hasta que se calmen las aguas.

Ahora el caso está pendiente de juicio y mientras tanto Mediaset quiere que se olvide todo esto. Quizá por ello le están dando tanto bombo al caso de Rocío Carrasco, a saber.