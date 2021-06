Ana Guerra, de 27 años, acudió este martes a 'El hormiguero', para presentar su nuevo single 'Tik Tak' con el que asegura haber conseguido encontrar su "verdadera identidad", algo que le ha costado "tres años y medio".

Además de hablar de su música, desveló algunos aspectos de su vida desconocidos hasta entonces como el que tuvo piojos okupas viviendo en su cabeza nada menos que 13 años.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos le preguntó a la cantante canaria: "¿Es verdad que durante tu infancia, durante 13 años, tuviste piojos?".

La exconcursante de 'Operación triunfo' se quedó con la boca abierta ya que no se esperaba que le sacaran este tema tan peliagudo. "Sí, me daba pena matarlos. Yo creo que debo de tener la sangre muy rica".

Tuve piojos durante 13 años seguidos. No había manera de quitármelos

Guerra continuó explicando: "Si que es verdad que tuve durante 13 años seguidos. Me puse todo lo posible, me bañé en vinagre, me corté el pelo, hice todo lo que se podía hacer y no había manera de quitarme los piojos".

Al final, terminó sacándole partido a estos insectos y los utilizaba como 'arma' frente a su hermano Joaquín. "Lo usaba un poco a mi favor y cada vez que mi hermano se enfadaba conmigo, yo cogía un piojo y se lo tiraba a la cabeza. Pero ahora no tengo. Ya no tengo piojos. ¡Qué horror, que estamos en prime time!", explicó, con un poco de vergüenza, mientras se tocaba la cabeza.

Ana Guerra confiesa en 'El hormiguero' que tuvo piojos durante 13 años Atresmedia

Ana Guerra desvela que es "un poco mala persona" por algo que hace

El presentador destapó después una faceta oculta de la joven, que es muy bromista. "Me han contado una cosa que no sé si creerla. Cuando hacemos lo de Openbank, ¿tú llamas para hacer bromas?”, a lo que respondió: “Sí, esto es un poco de mala persona pero no me digan que no es tentador”.

Motos le echó la culpa de que entonces luego a él no se lo tomen en serio cuando llama a la gente. “Al que me fastidia es a mí. Luego llamo yo y no me creen. ¿Qué haces?”, quiso saber el valenciano.

"Solo llamo a conocidos y siempre dije que era broma. Cuando estamos viendo ‘El hormiguero’ y sale el momento de la tarjeta, pones el móvil en privado y llamas a algún contacto que sabes que se lo va a tragar y dices: ‘¿Sabe usted que es lo que quiero?’. Y la peña dice: ‘La tarjeta de ‘El hormiguero’ y yo jajaja”, señaló riéndose.

Pablo le recordó que el karma existía y le dijo: "Esta noche vas a tener la oportunidad de hacer de verdad la tarjeta de ‘El hormiguero’ y si no te creen, por culpa de gente como tú que va a haciendo bromas, te la vas a jamar”.

“No, por favor, coged el teléfono. Seguro que no soy la única pero si la única que lo dice”, se justificó Ana War.

Ana Guerra, en 'El hormiguero' Atresmedia

La cantante participa en 'El desafío': "Dicen que es el mejor número de esta temporada"

Después, Pablo adelantó que la canaria va a salir en el programa de 'El desafío'. “Dicen que vas a hacer el que dicen que es el mejor número que se ha hecho de esta temporada como artista invitada. Esta temporada hay un nivelazo… No puedo desvelar nada, no quiero hacer spoiler pero te he visto bailar. ¿Pero qué es esto?”, dijo mostrando su asombro.

“A mí me dijeron: ‘¿tú quieres? y dije: ‘Por qué no, vamos a superarnos una vez más’. Además me encanta trabajar con vosotros. Tenéis un equipo de los pies a la cabeza. Me apetecía ponerme a prueba y darme cuenta de que hace tres años no salía de mi zona de confort musical. Fue un soplo de aire fresco, hacer otra cosa diferente porque me vino muy bien para el coco y para el alma y conocí a unas personitas maravillosas que son Los Warriors”, explicó la artista emocionada.

Ana Guerra salta a gran altura en 'El desafío' Atresmedia

Ana Guerra confiesa uno de sus mayores miedos

A continuación Pablo explicó que había "robado" unas imágenes del programa. "Es como cuando robo folios de mi empresa... He robado un trocito, tiene aún hasta el código de tiempo porque no está editado ni nada. Vamos a verlo, para que vean a qué altura te tiran. Es un número para no perderse un segundo”.

En el vídeo se podía ver cómo lanzan a la cantante hacia arriba y esta abre las piernas a una altura bastante considerable. Todos se quedaron maravillados al verla por los aires a tanta altura. “¿Es verdad que te tiraban tan alto que cuando estabas arriba cerrabas los ojos?”, quiso saber Pablo.

“Sí, eso es totalmente cierto. De hecho en los ensayos teníamos un problema porque me da mucha impresión y vértigo", señaló para después confesar uno de sus mayores miedos: "En el parque de atracciones, me quedo con la chaqueta y me lo paso bien. Yo no me subo a ninguna atracción, a mí la adrenalina no me gusta, lo paso fatal”, confesó la canaria.

Ana Guerra, en el programa de El desafío Atresmedia

Fue un reto súper personal. Salté a dos metros y medios sin cuerda

“Por eso en el momento en el que me tiraban, cerraba los ojos ya cuando sentía que me agarraban, los abría y teníamos este problema porque me decían que tenía que ver dónde estaba, porque te puedes hacer mucho daño, dónde vas a caer, dónde tienes los brazos, para no darles a ellos, alguna patada cayó… Fue un reto súper personal y le agradezco a todos que me trataran como una más, que pudieran hacer ese pedazo de desafío”, explicó.

En el programa, pusieron una foto en la que se la ve saltando junto al resto del equipo. “Ahí estoy a dos metros y medio sin cuerda, sin línea de vida. Creo que hicimos un trabajo muy chulo”, señaló ilusionada.

“Este año nos está quedando genial”, apostilló orgulloso Motos, que se encarga de hacer el programa junto a su compañero y amigo Jorge Salvador con su productora 7yAcción.