La Casa Real informó de que el rey Felipe VI, de 53 años, había recibido el pasado sábado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en el WiZink Center de Madrid. Sin embargo, no había ninguna fotografía del momento, algo que resultó muy extraño para muchos. Incluso levantó sospechas de que se hubiera vacunado anteriormente.

Ahora ya se han zanjado las posibles dudas, después de que haya salido a la luz una de las imágenes más esperadas: la foto del Rey en el mencionado centro de vacunación de la Comunidad de Madrid situado en el barrio de Goya.

La prueba de este momento llegó a manos del programa 'Cuatro al día' que emitió la foto exclusiva. En ella se puede ver al monarca en el interior del WiZink Center, aparece de espaldas, sentado en una de las salas de espera, con camisa azul, vaqueros y mascarilla.

El espacio de Mediaset explicó que fue captada sobre las 20.00 horas del sábado 29 de mayo.

¿Qué vacuna se ha puesto el rey Felipe VI?

El presentador, Joaquín Prat, comenzó diciendo: "Felipe VI se vacunaba este sábado contra el coronavirus a eso de las 8 de la tarde en uno de los grandes centros de vacunación de la Comunidad de Madrid, el WiZink Center. Lo hacía sin cámaras, sin luz ni taquígrafos".

Después señaló que el que no hubiera ninguna imagen, había despertado "algunas críticas" durante los últimos días, por lo que aseguró que esta foto iba a acabar "con las especulaciones". "Son los momentos posteriores a recibir la vacuna", matizó.

Casa Real no especificó en su comunicado qué vacuna se había puesto el Rey. Sin embargo, Prat se aventuró a decir que podría ser la Janssen. "Yo no me atrevo a asegurar la vacuna que se le puso, pero sí puedo asegurar que ese día, en el WiZink Center, solo se vacunaba con la vacuna monodosis de Janssen". Esta le corresponde a la franja de edad de los 50 a los 59 - el Rey tiene 53- y consta de una sola dosis.

El Rey no recibió ningún trato de favor, salvo el ir acompañado

El presentador explicó que el Rey estaba en el pabellón alrededor de las 19:00 horas. "Llegó como un ciudadano más, al volante de su coche y con un dispositivo de seguridad muy discreto".

No recibió ningún trato de favor, salvo el detalle de ir acompañado, algo que al resto de personas citadas para vacunarse no se les permite para evitar aglomeraciones.

Tras recibirla, esperó en una sala junto al resto de convocados los 15 minutos de rigor para evitar posibles reacciones de la vacuna mientras charlaba con Zapatero, este es el momento al que corresponde la foto que se ha publicado.

Con esta imagen se acaban con los rumores y especulaciones. Resultaba muy extraño que ninguna persona de las que estaban citadas ese día, hubiera sacado su teléfono móvil al ver al monarca allí, al igual que hizo sembrar la duda que Casa Real no hubiera distribuido ninguna imagen del rey Felipe VI vacunándose, a diferencia de otros países donde mandatarios y miembros de la familia real sí han salido retratados.

Casa Real se limitó a decir en el comunicado que distribuyó el domingo: "Te informo de que Su Majestad el Rey fue vacunado ayer, en lugar y tiempo según le ha correspondido. Una vez finalizadas las actividades del Día de las Fuerzas Armadas, fue en la tarde del sábado al centro de vacunación de la Comunidad de Madrid en el Wizink Center".

No se especificó qué vacuna ha recibido. Solo se supo que el Rey acudió al centro de vacunación acompañado por el doctor Juan Martínez, jefe de los Servicios Médicos de la Casa del Rey y por el también médico Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad.

Ya están vacunados la reina Sofía, el rey Juan Carlos y las infantas Elena y Cristina

Sin embargo, la reina Sofía, de 82 años, sí fue fotografiada cuando acudió a su centro de salud del distrito de Fuencarral-El Pardo, el más cercano a la Zarzuela, para que le inyectaran la vacuna. Ella ya ha recibido las dos dosis de Pfizer.

De los miembros de la familia real todavía faltan por vacunarse la reina Letizia, de 48 años, la princesa Leonor, de 15 años, y la infanta Sofía, de 14.

Respecto al rey Juan Carlos I, aunque no hay versión oficial, todo parece apuntar a que fue vacunado en Abu Dabi, donde reside, con la vacuna china Sinopharm, al igual que sus hijas, la infanta Elena y Cristina, que la recibieron cuando fueron a visitarle a Emiratos, algo que suscitó una gran polémica.