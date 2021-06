Adara Molinero, de 28 años, está destrozada tras enterarse en directo de la presunta infidelidad de su novio Rodri Fuertes Puch a través de 'Socialité'.

El programa la llamó por teléfono y le contó cómo uno de los redactores había visto al exconcursante de 'Gran hermano' saliendo con una chica de una discoteca, darse un beso en la boca y después marcharse juntos en el coche.

Incluso le pusieron a la exganadora de 'GH Vip 7' las imágenes del momento en las que se veía a Rodri con la chica dentro de un parking. Justo unas semanas antes habían celebrado su primer aniversario.

Adara entró en shock cuando se lo contaron, preguntó nerviosa que quién era la chica y tras romper a llorar, le dijo al periodista que tenía que colgar.

Adara Molinero: "El dolor que siento es horrible. No quiero volver a saber nada de él"

Minutos después, Molinero se grabó un vídeo en la que se la veía llorando desconsolada tras la "traición". "Es necesario que se sepa la verdad. Estoy temblando. Es tan fuerte, estoy destrozada... Me ha destrozado totalmente porque confiaba en él 100%", comenzaba diciendo.

"No puedo explicar con palabras el dolor que siento, es horrible", decía a lágrima viva. "Conozco a todos los amigos de Rodri. Se los amigos y las amigas que tiene. Rodri se le lanza a dar dos besos en la boca y da la casualidad que cuando la besa hay un árbol delante. Me lo creo 100%", señaló.

Adara Molinero romper a llorar desconsolada al enterarse de la infidelidad y dar por terminada la relación Instagram

Eso no le da derecho a coger al día siguiente e irse con una chica

Después confesó que daba la relación por terminada. "No quiero volver a saber nada de él. Esta historia se fue a la mierda, he dado todo de mi, lo he apostado todo de mi y me da mucha rabia. No quiero volver a saber nada de él. Que no me busque ni mierdas", manifestó rota de dolor.

Adara explicó que aunque habían discutido unas horas antes, seguían siendo pareja. "Habíamos discutido como discute cualquier pareja. Discutíamos y volvíamos pero eso no le da derecho a una persona a coger al día siguiente e irse con una chica". Estaba tan destrozada al haberse enterado de los supuestos cuernos, que tuvo que interrumpir el directo de Instagram porque comenzó a tener un ataque de ansiedad.

Rodri Fuertes lo niega todo: "Me da pena porque Adara sufre con esas cosas"

Tras toda el revuelo suscitado, Rodri Fuertes intervino en directo en el programa presentado por María Patiño para dar su versión y aclarar lo sucedido. "En esas imágenes no estaba solo, estaba con gente de mi colegio, nunca ha pasado nada. Estábamos mis amigos, sus novias... no he tenido ni una caricia, ni un beso ni nada. Si lo tenéis doy permiso para que lo saquen, pero no hay absolutamente nada. Me da pena porque Adara sufre con esas cosas y llevo un año luchando contra quienes me decían que quería televisión".

El exnovio de Bea Retamal ('GH 17') lamentó que hiciera lo que hiciera, siempre es noticia, y que él nunca ha querido entrar en el juego de confirmar o desmentir en televisión lo que se dice de él pero que esta vez lo había hecho para no ver mal a Adara.

Cuando Patiño le preguntó si seguían juntos o no, él señaló: "Decidimos que todo lo que fuera de la relación nos lo íbamos a quedar para nosotros. Somos una pareja normal y corriente".

Rodri Fuertes niega haber sido infiel a Adara Molinero Instagram

He intentado localizar a Adara y no ha habido manera

Después, desde su perifl de Instagram, Rodri también se grabó un vídeo reiterando su inocencia y negando haber hecho nada. "He intentado localizar a Adara. He ido a su casa, la he llamado… y no ha habido manera. Ayer fui a cenar con mis amigos del colegio. Tengo pantallazos de todos los que estuvimos allí cuando han visto todo, alucinando y riéndose de todo lo que estaba saliendo. Evidentemente no pasó nada de nada, ni un beso ni nada. No hay más versiones":

"Me gustaría que sacaran todo lo que dicen que pasó anoche. No me voy a pronunciar sobre nada más de esto. Me hubiese gustado que ella me hubiera escuchado pero no ha podido ser. Si ha querido creerse una cosa de una persona que no se quién es y que evidentemente todo lo que ha dicho es falso y lo puedo demostrar perfectamente, pues nada, esto es lo que hay , se queda así. No voy a decir nada más sobre el tema, que cada uno piense lo que quiera. No hay nada de eso y menos lo haría en un sitio así".

Claudia, exnovia de Rodri, asegura que planeaban irse de viaje juntos

Sin embargo, la cosa no quedó aquí. Después en el programa de 'Viva la vida', José Antonio Avilés contó que la exnovia de Rodri, Claudia, se había puesto en contacto con él para decirle que hace tan solo unos días, hablaba con Rodri y planeaban irse de viaje juntos pero que finalmente no lo han hecho "por el tema de la cuarentena".

Al parecer, el destino que habían elegido aún tenía algunas restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus. Avilés explicó que tenía pruebas de todo esto: "Me ha mandado conversaciones que ha tenido con él de hace dos días".

Casualmente, Claudia ha coincidido con Bea Retamal en Ibiza, donde estaban por vacaciones y se han hecho unas fotos juntas. Las dos exnovias de Rodri, parecen llevarse a la perfección. "Qué gran descubrimiento", ha escrito Claudia junto a una foto en la que aparecen tomándose un cóctel. Por su parte, Bea le ha contestado: "Por nosotras amiga".

Claudia y Bea Retamal, exnovias de Rodri, coinciden en Ibiza Instagram

Algunos los acusan de ser un montaje

En las redes sociales, hay un gran apoyo hacia a Adara Molinero, ya que tiene muchos fans. Sin embargo hay muchos otros que se cuestionan si esta historia es real o se trata de un simple montaje de los dos para poder volver a estar en televisión y que se hable de ellos. Aunque esto es bastante improbable, dado que que es un periodista el que ve la supuesta infidelidad y el que llama a la exmodelo y exazafata.

En la mañana de este lunes, Adara ha publicado un nuevo vídeo en el que se la sigue viendo muy afectada y ha señalado: "Madre mía, tengo un mal cuerpo... Os lo juro, como su me hubieran pegado una paliza. Un dolor en el pecho, unas ganas de llorar continuamente...".