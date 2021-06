Jorge Javier Vázquez se pronunció este jueves en 'Sálvame' tras la monumental bronca que protagonizó el martes Rocío Flores con el maestro Joao en el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie'.

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores fue muy criticada por su comportamiento. Se alteró y acabó estallando contra el vidente, atacó a la colaboradora Belén Rodríguez -a la que tiene vetada- e incluso acabó hablando mal al presentador Carlos Sobera.

Jorge Javier no quiso pasar por alto lo que ocurrió, arremetió contra Rocío y defendió a Belén como profesional del medio. “Que Rocío Flores venga ahora a darnos lecciones de cómo tenemos que hacer nuestro trabajo a gente como Belén Rodríguez que inauguró 'Gran Hermano' hace 25 años".

Jorge Javier Vázquez, a Rocío Flores: "Tú estás ahí porque estás hablando de tu vida"

Después se mostró muy enfadado por cómo trató a su compañero: "A mí esa niña, la manera como trató a Carlos Sobera sinceramente me ofendió, pero me pasa con ella y con otras personas de su edad, que vienen a plató y no saben lo que son las jerarquías y la profesionalidad y el sitio de cada una de ellas".

A continuación le recordó a la joven por qué está en televisión. "Y tú estás ahí Rocío Flores porque estás hablando de tu vida. Lo hiciste en ‘Supervivientes’ y lo estás haciendo ahora y en 'Gran Hermano VIP' con tu padre... ¿o contratamos a Rocío Flores como una atleta en 'Supervivientes'?".

Que alguien me diga 'no te voy a permitir'... muestra tal y como es

El presentador catalán también aludió a una frase que pronunció Rocío por la que ha sido muy criticada. "A mí la frase… ‘No te voy a permitir’… Que alguien me diga ‘no te voy a permitir’... Me parece que son en estas ocasiones cuando uno muestra su verdadera realidad y tal y como es, no en situaciones de comodidad o en las que está muy arropada con el plató de Ana Rosa", explicó.

Jorge Javier cree que aquí la hija de Antonio David sacó cómo es en realidad: "Es cuando uno se siente que tiene que enfrentarse a una determina persona y que tiene que luchar cuando sale el verdadero yo".

Jorge Javier: "A mí lo que no me gusta es hacerla sufrir y que lo pase mal"

María Patiño dijo entonces: "No estoy de acuerdo porque hemos visto muchas personalidades múltiples de muchos de nosotros en circunstancias que no responden a la persona en sí".

"Pero que eso también es ella. ¡Ah, claro!", le replicó Vázquez para después indicar que no tiene nada contra Rocío. "¿Tú crees que estoy en contra de que esta chica trabaje en televisión? No. A mí lo que no me gusta cuando la veo es hacerla sufrir y que esté obligada a hacer un trabajo que no quiere y pasándolo mal".

MARAVILLA el maestro Joao el ÚNICO que le ha dejado las cosas claras a Rocío Flores



El dedito no! Bravo. #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/J0QnVExyLD — Diego (@diegobferrandez) June 15, 2021

El querer convertirse en influencer no es gratis, implica un desgaste

Para el presentador, el motivo del ataque de ira que tuvo la nieta de Rocío Jurado fue por la reacción del público: "Se ha dado cuenta de que había público en el plató y no estaba apoyada".

Después señaló que no puede querer todo sin pagar un precio por ello. "Lo que no puede ser que de la noche a la mañana te quieras convertir en una 'influencer' y no tengas el engranaje emocional que supone todo eso. Lo fácil sabemos que es salir y vender cosas, que te inviten y tal, pero todo eso no es gratis. Esa implicación implica un desgaste"

¿Ha vetado Rocío Flores a Jorge Javier Vázquez?

Belén Esteban le preguntó entonces a Jorge Javier algo que se ha comentado y publicado desde hace tiempo: "A mí lo que me sorprende.. Lo he leído, no sé si es verdad... ¿Ella no quiere coincidir contigo en un plató?".

"Eso yo no lo sé", respondió, para después añadir: "Pero sí que es verdad que a las galas vienen los defensores y ella defensora de Olga [Moreno] no es estrictamente".

Kiko Hernández apostilló que tiene vetada a Belén Rodríguez y replicó: "Si tanto dinero necesita Antonio David, podrá ir jueves, domingo y también a la gala". Sin embargo, Kiko Matamoros indicó que "en las galas no se pagan a los defensores".

¿Está ayudando Rocío a su padre a pagar las deudas que tiene con Hacienda?

Al abrirse el debate sobre las deudas que tiene Antonio David Flores con Hacienda y de si su hija le está ayudando a pagarlas, Jorge Javier aclaró: "Ella le ha dicho a alguien de este programa que no le da ningún euro a su padre, que está en televisión porque ella quiere, que su padre no deja que ella le pague nada de la deuda y que por su padre fuera, estaría fuera de la tele".

Belén Esteban tampoco cree que esté ayudando a su padre porque "esta niña vive sola, independiente, con su novio Manuel y tiene sus cosas".

Kiko Matamoros, amigo de Antonio David, fue el que señaló que la joven estaba ayudando a su padre. Cuando Lydia Lozano le preguntó por ello, el exmarido de Makoke explicó que él sí cree que la joven esté ayudando a pagar cosas. "No teniendo ingresos su padre, teniendo una dependencia emocional como tiene con su hermano, que siempre lo ha dicho, teniendo que tener ella también su independencia porque vive a parte... En estos momentos, yo pensaba y creo que ella está contribuyendo a la economía, en el sentido de atender a los gastos del hermano".