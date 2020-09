Miguel Ángel Revilla: de la crítica al Gobierno a la advertencia al rey emérito sobre Corinna

Apasionado, entregado y entusiasta, así han definido a Miguel Ángel Revilla en 'Mi casa es la tuya'. Así, Bertín Osborne ha recibido de nuevo al Presidente de Cantabria en una nueva entrega del programa de Telecinco para hablar de su faceta más personal y de su "amigo" Juan Carlos I.

Con el orgullo del Parque de la Naturaleza de Cabárceno como fondo de la entrevista, el presidente autonómico además ha incomodado al andaluz sacando el tema de la monarquía y los tropiezos políticos de los actuales gobernantes del país en plena pandemia histórica.

Miguel Ángel Revilla, contra la clase política

El presidente cántabro ha iniciado la charla desvelando algunos de los entresijos de las reuniones periódicas entre el gobierno central y los presidentes autonómicos ofreciendo su opinión sobre los distintos partidos políticos de España. "El peor virus es la clase política. Son los más egoístas que he conocido", ha declarado muy tajante. Pero además, ha sido muy crítico con la gestión del gobierno sobre el coronavirus.

"Deciden que en la pandemia desaparece el poder autonómico y se nombra un jefe de estado que era el Presidente del gobierno y el ministro de Sanidad.Se nos prohíbe que por nuestra cuenta comprásemos mascarillas, hidrogeles, etc.. No sabían que no tenía ni competencia ni medios para ello. Fue un desastre, una locura. Menos mal que rectificaron y pudimos empezar a funcionar", ha revelado.

Revilla ha reconocido que el confinamiento le ha dado mucho que pensar. El presidente cántabro ha reflexionado sobre cómo la actualidad había cambiado: "No he tenido miedo. Cuando te toque, te tocó. Lo que no podemos hacer es entrar en pánico, no ir a trabajar... si paramos la economía eso es peor. Hasta que salga la vacuna, nos toca convivir con él y hacer que la presión en los hospitales no sea mucha", ha expresado.