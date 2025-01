Los ratones demuestran que la metástasis del cáncer de mama puede eliminarse

Un estudio liderado por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha demostrado en ratones que un nuevo compuesto químico reduce el tumor de mama y produce una eliminación casi completa de la metástasis. Son las conclusiones de un estudio elaborado por un equipo científico internacional liderado por el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC), en colaboración con la Universidad de Tartu (Estonia), el Instituto Oncológico de Veneto (Italia), la Universidad de San Martín (Argentina), el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) y CIBER-BBN.



Según ha informado el CSIC y ha recogido EFE, el equipo ha diseñado un compuesto químico, denominado MACTIDE-V, capaz de reprogramar la actividad de los macrófagos y convertirlos en antitumorales para atacar el cáncer de mama. Los macrófagos son un tipo de glóbulo blanco clave en el sistema inmunitario que, en condiciones normales, ayudan a eliminar patógenos, combatir virus y promover la cicatrización de heridas. Sin embargo, el tumor altera la actividad de los macrófagos, que forman vasos sanguíneos a su alrededor y emiten señales que inducen inmunodepresión en los linfocitos T. Estos linfocitos son piezas claves del sistema inmunitario que, al sufrir inmunodepresión, pierden su capacidad de atacar células malignas; de esta manera, el sistema inmunológico no ataca el tumor y se favorece su expansión.



El estudio, publicado en la revista 'Advanced Science', se llevó a cabo in vivo en ratones hembra con cáncer de mama triple negativo metastásico, el más agresivo de su tipo. Los resultados mostraron que MACTIDE-V aumentó la proporción de macrófagos antitumorales, reduciendo el tumor e incluso eliminando casi en su totalidad la metástasis producida.



"Decidimos estudiar este cáncer, concretamente el de mama triple negativo, ya que no tiene ningún tratamiento dirigido actualmente, debido a la falta de receptores específicos en las células cancerosas", ha explicado el investigador del IQAC-CSIC y autor principal del estudio, Pablo Scodeller. El tratamiento de estos tumores sigue siendo quimioterapia convencional, que tiene efectos secundarios y no estimula el sistema inmune.



Los experimentos en modelos de ratón demostraron que el compuesto es capaz de dirigir con precisión los tratamientos a los macrófagos mediante administración intravenosa, sin acumularse en el hígado. "Esto nos permitiría, en un futuro, desarrollarlo en fármacos para tratamientos orales", ha asegurado Scodeller.



Actualmente, el equipo investigador ha presentado una solicitud de patente del diseño del péptido y su conjugación con el fármaco. Los investigadores seguirán estudiando el compuesto en otros tipos de cánceres para comprender con mayor detalle su funcionamiento.