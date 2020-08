Fernando Simón corrige al País Vasco y niega que exista ya una segunda ola

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha corregido este jueves los mensajes de alerta emitidos desde el País Vasco, después de que su consejera de Salud haya advertido de que ya existe una segunda ola de coronavirus.

"Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria descontrolada no lo podemos llamar segunda ola, prefiero ser prudente", ha afirmado Fernando Simón durante una comparecencia ante los medios.

Es inevitable recordar aquí el eco de las palabras del director del CCAES al inicio de la pandemia, cuando señaló que España no iba a tener, "como mucho, más allá de algún caso diagnosticado", que esperaba que no hubiera "transmisión local" y que, en ese caso, "sería muy limitada y muy controlada", si bien es cierto que el conocimiento que se tenía entonces sobre la pandemia no tiene nada que ver con el que se tiene ahora.

El virus "gana terreno"

Unas horas antes de las palabras de Simón, la consejera vasca había lanzado la voz de alarma al señalar que la situación de la pandemia, si bien ahora mismo no es tan grave como en primavera, puede llegar a adoptar una intensidad "similar a la de marzo".

En este sentido, la consejera ha asumido que existe ya una segunda ola. No ha tenido reparo en advertir que muchas personas tendrán que ser hospitalizadas por el virus en los próximos días, y que algunas de ellas fallecerán. A diferencia de los ocurrido hace cinco meses, "no se han llenado los hospitales y las UCIs", ha reconocido Nekane Murga, pero ha dejado claro que "no hay motivos para creer que el virus sea más débil y menos letal" que entonces.

El virus "nos está ganando terreno y día a día, semana a semana, está infectado a más personas", ha señalado la consejera vasca, y ha recordado que, además de "provocar la muerte", deja graves secuelas como la fibrosos pulmonar.