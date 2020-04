Las residencias denuncian el desvío de personal y material sanitario a los hospitales

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha vuelto a arremeter contra las autoridades sanitarias por lo que consideran falta de previsión para evitar la propagación del coronavirus en las residencias de mayores. Critican que se está desviando personal y material sanitario hacia los hospitales y lanzan una propuesta:dotar de recursos sanitarios a grandes centros residenciales, tanto públicos como privados, para dedicarlos exclusivamente al cuidado de mayores infectados por la Covid-19.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria por la pandemia, que se ha cebado especialmente con las residencias de mayores, la patronal del sector ha denunciado que carecen de material de protección y, también de recursos humanos. "Nos está llegando el material con cuentagotas. Le estará llegando a los hospitales a nosotros no. Todo esto que sale de que llegan aviones repletos de no sé cuantas toneladas de material nosotros no vemos nada", se queja Ignacio Fernández-Cid, presidente de la entidad.

La FED recuerda que, con datos del Ministerio, el 87% de los fallecidos por la Covid-19 en nuestro país tienen más de 70 años.

Faltan, dicen, cifras oficiales "debido a la disparidad de formas de ofrecer los datos según las comunidades autónomas". Estiman que un 25% de las personas muertas por coronavirus (13.055 a fecha de hoy en toda España) residía en alguna residencia de mayores, lo que arroja una cifra aproximada de 3.300 mayores fallecidos en los centros residenciales en las últimas semanas.

Con datos de 30 de marzo, señala la FED, remitiéndose al Ministerio de Sanidad, el 87% de los fallecidos por la Covid-19 en nuestro país tienen más de 70 años. Para esta entidad, la mejor manera de evitar el colapso de los hospitales "es evitar que se propague la enfermedad; es decir, llevar a cabo una adecuada política de prevención". Insisten en que eso no se ha hecho en los centros de mayores.

Aseguran que cumplieron los protocolos

Desde la FED aseguran que, desde el comienzo de la crisis sanitaria, el sector -que agrupa a 2.400 centros residenciales con 154.000 plazas; centros de día con 28.000 plazas de día y noche; servicios de ayuda domiciliaria con 230.000 beneficiarios y servicios de teleasistencia con 315.000 usuarios- adoptó medidas de aislamiento para evitar la propagación del virus.

“Es fácil comprender que los enfermos cuando se encuentran en un hospital, en fase aguda de su enfermedad, en la que pueden perder la vida, requieren el mayor esfuerzo, consumo de medicación, utilización de instrumentos materiales y apoyo de recursos humanos que podamos ofrecerles, pero los mayores de las residencias también están sufriendo y para prevenirlo necesitamos materiales y recursos humanos", subraya Ignacio Fernández-Cid, presidente de la entidad.

El presidente de la FED insiste: "El problema no se trata de repartir un día asilado unas cajas de guantes. Es tener un calendario de reparto de material para poder organizar yo el centro. Y no nos está llegando. ¿Cuántas semanas llevamos denunciando esto?". Añade otra queja: "Mandar nos mandan mucho, pero no nos dirigen sobre cómo actuar que es lo que necesitamos".

También critica la escasez de test para los residentes. "También los recibimos con cuentagotas. A lo mejor nos llaman de un hospital para que seleccionemos a cinco pacientes, de una residencia con 150 personas", detalla.

Todos los mayores contagiados juntos

Se lamentan una vez más de sus escasos recursos. En personal y en material. En cuanto al personal, señala que están llamando a médicos y a enfermeras de sus residencias para incorporarse a centros públicos. "En esa batalla no tenemos posibilidad de ganar. Tiran de sus listas de personal y el nuestro está en esas listas. Nosotros también tenemos al menos un tercio de las plantillas en cuarentena", señala.

Su mayor preocupación en estos momentos es la solicitud de información desde las administraciones sobre las plazas libres en sus centros ante la posibilidad de ingresos por coronavirus.

Hay alguna comunidad, señala Fernández-Cid, que ya está seleccionando centros para especializarlos en mayores con coronavirus, como Cantabria y Castilla-La Mancha

Su propuesta: dotar de recursos a grandes residencia, públicas y privadas "y dedicarlos exclusivamente" a cuidar y curar de mayores afectados por la enfermedad. Según la FED, de esta manera "y tras pasar los oportunos tests, podríamos poner a salvo a los miles de mayores que hoy por hoy no están infectados”. Hay alguna comunidad, señala Fernández-Cid, que ya está seleccionando centros para especializarlos en mayores con el coronavirus.

Cita a Cantabria y Castilla-La Mancha que, dice, ya están comenzando a barajar esa posibilidad. "Pedimos que se especialicen centros en Covid-19. Es la única forma de poner a salvo a los que no tienen la infección. Es factible. Sería medicalizar algunos centros, pero claro hay que dotarlos de personal. Hablamos de crear centros como hospitales geriátricos. Igual que se hace con los hoteles medicalizados, ¿por qué no se especializan centros para los mayores?", concluye el presidente de la FED.