¿Por qué un príncipe belga puede volar a España y yo no puedo ir a ver a mis padres?

Miles de familias españolas llevan semanas separadas por el coronavirus. En el mejor de los casos, dos meses y medio, desde el inicio del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Hasta que las comunidades no avancen a la fase 3, el viajar de a una región a otra, no es una opción. Tampoco entre provincias. Sin embargo, hay quien, procedente de un país extranjero, llega a España y se salta la cuarentena que ordena el Ministerio de Sanidad. Lo hizo el príncipe Joaquín de Bélgica quien dio positivo en covid-19 tras asistir a una fiesta ilegal en Córdoba. Las redes sociales se inundaron de mensajes pidiendo explicaciones. ¿Por qué alguien puede volar desde otro país y, dentro de España, hay quien no puede reunirse con su familia aún viviendo a apenas unos kilómetros?.

Es la pregunta del millón. El pasado 15 de mayo entraba en vigor la Orden SND/403/2020 del Ministerio de Sanidad según la cual todas las personas procedentes del extranjero deberán realizar una cuarentena los 14 días siguientes a su llegada. La Orden establece que estas personas tendrán que permanecer en su domicilio o alojamiento, debiendo limitar sus desplazamientos únicamente para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistir a centros, servicios y establecimientos sanitarios... Los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla.

La medida se aplicará durante todo el periodo de prórroga del Estado de Alarma y las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento. Éstas, ante la aparición de cualquier síntoma sospechoso de covid-19, deben llamar por teléfono a los números habilitados por las comunidades autónomas, indicando que se encuentran en situación de aislamiento por proceder del extranjero, señala la orden.

Formulario de salud pública

La misma normativa indica que las agencias de viaje, los tour operadores y las compañías de trasporte deberán informar a los viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino a España. En el caso de las líneas aéreas, las compañías facilitarán un formulario de salud pública para localizar a los pasajeros.

Estas medidas no se aplicarán a los trabajadores trasfronterizos, los transportistas y las tripulaciones, así como los profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad laboral, siempre que no hayan estado en contacto con personas diagnosticadas de coronavirus.

Según han confirmado fuentes del Palacio Real a la Agencia Efe en Bruselas, el joven Joaquín de Bélgica, hijo de la princesa Astrid y el príncipe Lorenzo y sobrino del rey Felipe, llegó a España el pasado 24 de mayo en un vuelo comercial y con un permiso de entrada porque realiza unas prácticas empresariales en nuestro país.

En cualquier caso, lejos de seguir las recomendaciones de Sanidad, el aristócrata, una vez en Madrid, tomó un AVE a Córdoba para participar en una fiesta ilegal que superaba el número de personas permitido para la fase 2 de la 'desescalada', en la que está Córdoba, con casi una treintena de personas reunidas. Este mismo lunes, la delegada de Salud y Familias en Córdoba, María Jesús Botella, explicaba que las pruebas PCR realizadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a 11 personas que mantuvieron contacto estrecho con el príncipe Joaquín de Bélgica durante esa reunión familiar habían dado resultado negativo en coronavirus.

La "pillada" al aristócrata belga ha causado un enorme revuelo. Él mismo, ha emitido un comunicado pidiendo disculpas por un comportamiento que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, criticaba el domingo por su “enorme irresponsabilidad” en alusión a la fiesta de Córdoba.

Pero, más allá de las reacciones políticas censurando este tipo de celebraciones multitudinarias y prohibidas, la noticia ha suscitado una gran polémica en las redes sociales donde han sido muchos quienes se han preguntado por la laxitud a la hora de establecer controles. Y, sobre todo, el agravio respecto a quienes, dentro de España, y acatando las órdenes del Gobierno respecto a lo que se puede o no hacer en las diferentes fases de la 'desescalada', llevan meses sin ver a sus padres, hermanos, hijos o parejas.

"Va para cuatro meses que no puedo ver a mis padres"

"El sujeto viaja desde Bélgica a Madrid en avión, luego desde Madrid a Córdoba en Ave. Para estos privilegiados parece que ni hay leyes, ni normas. Mientras el resto de los mortales en casa confinados sin ver a la familia porque viven fuera de su provincia", reza uno de los tuits publicados este fin de semana.

El sujeto viaja desde Bélgica a Madrid en avión,luego desde Madrid a Córdoba en Ave. Para estos privilegiados parece q ni hay leyes, ni normas. Mientras el resto de los mortales en casa confinados sin ver a la familia porque viven fuera de su provincia.https://t.co/sHzYlnPFbT — Artemisa Madrid🇪🇸🔻 (@ArtemisaMadrid) May 30, 2020

"No podemos ni viajar entre provincias, pero otros se mueven en avión de Bélgica a España, luego en Ave de Madrid a Córdoba, después celebran una fiesta de 30 personas y todavía dirán que todos somos iguales", añade otro tuitero.

"Siguen sin aclarar cuando van a levantar las restricciones entre CCAA. Va para cuatro meses que no puedo ver a mis padres. Eso sí, prebendas para los de siempre. Qué vergüenza", indica otro.

Siguen sin aclarar cuando van a levantar las restricciones entre CCAA. Va para cuatro meses que no puedo ir a ver a mis padres. Eso sí, prebendas para los de siempre a paladas. Que vergüenza. — Dani Baniela (@Baniela82) May 31, 2020

Viajar solo por razones inaplazables

"No se permite viajar salvo por razones inaplazables. Si este es tu caso, consulta con tu aerolínea siempre antes de volar y recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios públicos al aire libre y cerrados si no es posible mantener la distancia de seguridad de al menos 2 metros. No acudas al aeropuerto con más de 90 minutos de antelación y mantén la distancia de seguridad con cualquier persona", indica AENA en la portada de su web como aviso importante.

Este digital ha trasladado a AENA una serie de cuestiones a controles sanitarios en los aeropuertos españoles al hilo del caso de Joaquín de Bélgica. Tampoco ha obtenido respuesta. Según publicó Vozpópuli la única obligación que impone la compañía a los pocos pasajeros que utilizan el transporte aéreo es el uso de mascarillas. España se convierte así en el único país de la Unión Europea que incumple los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Mundial del Turismo (OMT).

¿Moverse entre comunidades el 7 de junio?

Hoy mismo el ministro el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, explicaba que, con la sexta y última prórroga del estado de alarma, se abre la posibilidad de que los desplazamientos entre provincias de una misma comunidad autónoma o incluso entre autonomías que, desde el 7 de junio, entren en fase 3.

Sólo se permite la entrada en el territorio nacional de ciudadanos españoles y residentes, además de otros supuestos como trabajadores transfonterizos sanitarios o de cuidado de mayores

Vozpópuli ha preguntado al Ministerio de Sanidad sobre qué tipo de controles se establecen a los viajeros que llegan a nuestro país más allá de que se les ordene mantener la cuarentena de 14 días, citando el caso de Joaquín de Bélgica. El departamento que dirige Salvador Illa se remite a la normativa que entró en vigor el pasado 15 de mayo sobre esa obligada cuarentena, sin aportar más detalles.

Este digital también ha indagado sobre qué justificación, más allá de aducir que realizaba en España unas prácticas empresariales, podría portar el príncipe belga para acudir a España si, según la normativa, solo pueden acceder nacionales y residentes en España; residentes en otros países de la UE o Estados Asociados Schengen para dirigirse a sus lugares de residencia; titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro y que se dirijan a este; trabajadores transfonterizos sanitarios o de cuidado de mayores; personal diplomático; y por causas de fuerza mayor debidamente justificada...Tampoco ha conseguido una respuesta.

Igea critica la restricción de movimientos a nacionales

Este lunes también se ha sabido que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha enviado una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que critica al Gobierno central por el traslado de varios inmigrantes que habían llegado a España de forma irregular sin pasar la cuarentena ni realizar pruebas del coronavirus y que ha provocado siete contagios en Soria.

Igea traslada su "preocupación y desacuerdo" porque "en pleno estado de alarma" por la crisis sanitaria y "existiendo restricción de movimientos entre provincias, estas personas hayan sido trasladadas sin realizar cuarentena ni prueba diagnóstica alguna". El vicepresidente castellano-leonés muestra su sorpresa por el el hecho de que "mientras mantenemos restricción de movimientos a los nacionales, se proceda de esta maneracon personas que llegan de forma irregular y sin control sanitario alguno".