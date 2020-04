La patronal de farmacias: "La fijación de precios de mascarillas hace que fabricantes nacionales dejen de fabricarlas"

La intervención por parte del Gobierno de las mascarillas y los geles hidroalcohólicos, los productos más demandados en la crisis sanitaria por el coronarivus, no convence al sector. Los farmacéuticos se quejan: la medida les obliga a vender a pérdidas. "Las farmacias que se hayan preocupado de buscar abastecimientos pueden estar perdiendo en torno a los 600 euros por cada 1000 mascarillas que les queden en stock", señala Luis de Palacio, presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). Además, advierten: el Gobierno quiere que sean los fabricantes nacionales los que abastezcan el mercado, pero la fijación de precios de mascarillas ha provocado que muchos declaren que dejan de fabricar.

De Palacio ha respondido a las preguntas planteadas por Vozpópuli tras la orden del Ministerio de Sanidad que fija los precios máximos de venta de mascarillas y los geles hidroalcohólicos, una medida que venían reivindicando desde el sector tras el inicio de la epidemia para evitar la especulación en productos muy demandados por la población. Desde ahora, las soluciones hidroalcohólicas tendrán un precio máximo de venta al público de 0,021 euros por mililitro y las mascarillas quirúrgicas desechables de 0,96 euros.

Para los farmacéuticos, la medida llega tarde porque, durante las últimas semanas, han comprado mascarillas a precios muy por encima del máximo fijado por el Gobierno y, se quejan, sin embargo no habrá ninguna compensación, como ya ha advertido el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Cuantificar las pérdidas

Vozpópuliha preguntado al sector a qué precios han venido adquiriendo tanto las mascarillas como los geles hidroalcohólicos a sus proveedores antes de que el Gobierno fijase esos precios. Luis de Palacio responde que, tomando de referencia las mascarillas quirúrgicas desechables (ahora a 0,96 euros, IVA incluido) estros productos se podían comprar en enero por entre 0,60€-0,30 euros.

En febrero, prosigue, "se desabastece a ese precio; en marzo los mayoristas no tenían, y los importadores directos ofrecían en una horquilla de (1,60 a 4 euros); en abril sigue igual, pero hacia finales ha empezado a llegar más producto y a bajar el precio, sobre todo en el rango alto de la horquilla".

Los importadores, añade De Palacio, están avisando de que "puede haber oscilaciones semanales en los precios internacionales". Y puntualiza: "Con los geles ha pasado exactamente igual, que se han desabastecido por el pico de demanda, y los precios de aprovisionamiento se han triplicado en marzo o abril respecto de enero".

Ventas a pérdidas desde la farmacia rural

"Nos parece adecuado que se intente evitar la especulación, pero antes de fijar un precio final de venta, habría que haber suprimido el IVA en este tipo de productos (solo se ha tomado esa medida para los hospitales) y, si acaso, exigir dispensarlas a margen 0, que es lo que estaba haciendo la mayoría de la profesión", añade Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR).

Jaime Espolita, farmacéutico en el municipio leonés de Cabrillanes (León), pone su ejemplo. "Las mascarillas de costo no salían a algo más de 1,30 euros y comencé a venderlas a 0,96; los geles de 500 a unos seis euros de precio de costo (ahora se venderían a un precio máximo de 7,5 euros).

"Hay de todo, muchas farmacias que no han accedido a mascarillas ni para ellos mismos u otras que han logrado ir pidiendo en lotes más pequeños", dicen desde FEFE

"Las farmacias que se hayan preocupado de buscar abastecimientos pueden estar perdiendo en torno a los 600 euros por cada 1000 mascarillas que les quede en stock, aunque la variabilidad es enorme", asegura por su parte el presidente de FEFE.

Aunque, matiza, "hay de todo, muchas farmacias que no han accedido a mascarillas ni para ellos mismos, otras que han logrado ir pidiendo en lotes más pequeños (compras agrupadas), pero hay un tercer grupo también significativo que se aprovisionan por múltiplos de 1000, porque las entregas además tienen latencias de semanas desde que se pide y adelanta el dinero".

Comprar a través de cooperativa

El presidente de la SEFAR explica que en su caso hizo todas las compras a través de una cooperativa. "No he recurrido a canales externos porque era un abuso. A día de hoy ya están en precio en distribución", indica Espolita.

"Lo habitual es comprar a través de cooperativa, porque permite un precio bueno, garantías de producto, pedidos sin mínimos, servicio diario y pagos remesando albaranes. Las farmacias grandes, que facturan mucho volumen de un producto, suelen tener un pedido directo al fabricante o distribuidor", agrega Luis De Palacio desde FEFE.

Lo habitual es comprar a través de cooperativa. "Los canales externos son un cajón de sastre en el que hay desde fabricantes, o importadores, hasta intermediarios", señala De Palacio

El presidente de la patronal de las oficinas de farmacia añade que "los canales externos son un cajón de sastre en el que hay desde fabricantes, o importadores, hasta intermediarios y comerciales nuevos al canal". Por eso, asegura, "las horquillas de precios son tan amplias. Las cooperativas han visto requisados sus stocks por las autoridades, y han encontrado saturados los fabricantes internacionales. Ahora ya están en condiciones de ir surtiendo a las farmacias".

Condiciones de pago por adelantado

De Palacio añade otro aspecto: "Muchas farmacias se han tenido que juntar para pedir a importadores que estaban trayendo a hospitales para acceder al mismo producto centralizando la compra. Los precios se han multiplicado por el origen (demanda mundial desbocada), por el transporte (avión en vez de cargueros transoceánicos), y por el riesgo que implica a los distribuidores perder género en las requisas". Además, apunta, están "las condiciones de pago por adelantado para formalizar los pedidos".

La patronal de farmacias también considera que la medida de Sanidad generará confusión entre los clientes. "En mascarillas, se limitan las quirúrgicas, no las demás. Pero todo esto es sólo de momento, porque semanalmente van a revisar y a incluir o no nuevos productos a regular. Esta provisionalidad genera inseguridad en el aprovisionamiento (esto es riesgo de desabastecimiento), y además confusión entre la población, que no entiende más que hay precios oficiales para mascarillas y geles". Las precisiones para el usuario, afirma, "no son más que letra pequeña que genera la sospecha de que nos podamos aprovechar las farmacias".

Y otro aspecto, Luis de Palacio reseña que, en el caso de los geles, han limitado precio a los que tienen una autorización temporal de fabricación, "que en la práctica son solo 9 empresas. El resto no tiene limitación". Entre otras, según ha podido saber Vozpópuli, figuran L'Oréal España, Industrial Farmacéutica Cantabria, Antonio Puig o Faes Farma.

Problemas de desabastecimientos

Otro de los aspectos sobre los que llama la atención la patronal de farmacia son los problemas de desabastecimiento que puede acarrear la fijación de precios. Según Luis de Palacio se pretende que sean los fabricantes nacionales los que abastezcan el mercado "para no depender exclusivamente de importar producción extranjera".

En la importación, aclara Luis de Palacio, "solo vendrá aquel género que se logre por debajo de ese precio límite, para unos productos con altísima demanda"

Sin embargo, advierte, la fijación de precios de mascarillas "ha provocado que muchos nacionales declaren que dejan de fabricar. Volveríamos a depender de la importación para no desabastecer". En la importación, aclara, "solo vendrá aquel género que se logre por debajo de ese precio límite, para unos productos con altísima demanda, y aunque en unos meses la producción mundial responda a la demanda y bajen los precios, hasta entonces es posible que haya un abastecimiento insuficiente de este producto".

Desde FEFE proponen: "no intervenir los precios y actuar para sobre abastecer todos los canales. Si el gobierno adquiriese directamente 500 millones de mascarillas y fuera el proveedor directo, él marcaría el precio liderando el mercado y no habría desabastecimiento. Y si no, sencillamente incentivar el abastecimiento dando seguridad a los importadores, distribuidores y farmacias, dejando de hacer requisas (si ya se ha abastecido el canal hospitalario)"También subraya la patronal que hay que "tener cuidado" con la comunicación que se hace sobre las mascarillas. Para Luis de Palacio "decir que no son necesarias ni recomendables, ahora que son recomendables para todos pero no necesarias, y ver al mismo tiempo que el país europeo que menos fallecimientos tiene, Alemania, las pone de uso obligatorio en sus regiones, genera desconfianza en la población".

Casos "muy puntuales" de abusos

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos llevaba desde comienzos de marzo reivindicando que el Gobierno interviniera los precios de productos sanitarios a lo largo de toda la cadena: desde el origen hasta su venta al público para frenar la especulación. Sin embargo, la organización colegial también ha subrayado que su propuesta fue fijar el precio en origen, para evitar desabastecimientos, y no solo una regulación de precio máximo para su dispensación.

Desde SEFAR, Jaime Espolita admite que, "por desgracia", ha habido algún caso de abuso de precios en oficinas de farmacia pero, remarca, "han sido muy puntuales". E insiste en que la regulación de los precios lo que provocado "la venta a pérdidas, en mi caso y en el de la mayoría, mientras que la Administración se sigue llevando la cuarta parte de su precio".

Reducir la propagación

El pasado 20 de abril, ante el inminente escenario de un gradual desconfinamiento como han ido anunciado desde el Gobierno, el Ministerio de Sanidad publicó un documento de "Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de Covid-19". La mascarilla pasará a partir de ahora a formar parte de nuestras vidas.

El pasado 21 de abril, cuando la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) fijó el precio máximo de geles y soluciones hidroalcohólicas, el Ministerio acordó posponer el establecimiento de precio máximo de las mascarillas higiénicas.

¿El motivo? Porque éstas, cuyo uso recomienda para la población sana, pueden ser de dos tipos: no reutilizables (de usar y tirar) o reutilizables, es decir, que se fabrican con materiales específicos y pueden usarse más de una vez, cuando hayan sido lavadas y desinfectadas. Antes de fijar un precio máximo Sanidad quiere obtener mayor información sobre los costes de fabricación en el sector textil nacional.

A 0,89 euros en los supermercados

Las mascarillas higiénicas desechables son las que ofrecen una menor protección. Las más corrientes y baratas. Son las que Sanidad recomienda para la población general sana (sin contacto con personas con COVID-19) por ejemplo cuando no es posible mantener la distancia de seguridad o se utiliza el transporte público.

En Carrefour las mascarillas higiénicas se comercializarán en cajas de diez unidades a un precio de 8,9 euros; es decir a 0,89 euros por unidad, poco menos que las quirúrgicas que se venden en las farmacias

Se pueden vender, por ejemplo, en supermercados. Desde ayer Carrefour lo hace en sus centros de Madrid ( anunció que irá ampliando progresivamente a centros del resto de España). Se comercializarán en cajas de diez unidades a un precio de 8,9 euros por lo que cada unidad sale a 0,89 euros, poco menos que las quirúrgicas que se venden en las farmacias y que, por cierto, tampoco son reutilizables.

"Que Sanidad marque de momento solo el precio máximo de la quirúrgica entra dentro de lo normal porque, aunque también es desechable, es de mayor protección que la higiénica y lo normal es que se venda dentro del canal farmacia al considerarse un producto sanitario", indican fuentes del sector.