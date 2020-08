Galicia, Andalucía y Madrid, las comunidades con más contratos temporales en la sanidad pública

Galicia, Andalucía y Madrid, son las comunidades autónomas con mayor índice de contratos temporales entre sus sanitarios, según de la Agrupación Sanitaria Española (ASAES) que ha presentado la segunda reclamación colectiva contra la precariedad laboral en la que han reunido a médicos, enfermeros y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de hospitales madrileños. Piden que termine la temporalidad en sus contratos y citan como ejemplo: algunos de estos profesionales llevan más de 15 años, en el mismo hospital y con más de 15 contratos temporales.

"Muchos sanitarios, todos de relevancia profesional, cuentan su desesperación, su abatimiento y su desesperanza tras las huelgas, movimientos, negociaciones y promesas de los últimos 20 años", indican desde la asociación a Vozpópuli. Esta entidad, explican, surge a raíz "de una reunión informal que tiene lugar a mediados de 2019, en la que varios sanitarios empiezan a contar algunas de las situaciones personales que han sufrido y que siguen sufriendo relacionadas con la precariedad laboral, el problema de las contrataciones o las guardias".

Finalmente, impulsados por la sentencia del 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la UE sobre la temporalidaden el sector público español, ASAES se pone en marcha y constata que "la precariedad laboral estaba instaurada en la sanidad y afectaba de igual manera a todas las profesiones del sector (tanto médicos, como enfermeros, como TCAEs, como celadores, como técnicos, etc..) y que ocurría en todas las comunidades autónomas sin distinción alguna, siendo los Juzgados el único lugar donde se obtenían resultados".

ASAES se presenta como un "un sindicato atípico" cuyo "único y principal objetivo" es defender los derechos de los trabajadores sanitarios en los tribunales". No tienen relación con otras organizaciones sindicales, remarcan.

Reclamaciones en varias comunidades

Su segunda reclamación colectiva abarca a distintos profesionales (alrededor de sesenta médicos, enfermeros y TCAEs), de varios hospitales de Madrid ( como el Niño Jesús, el Gregorio Marañón o el Clínico San Carlos) que piden "el cese de la temporalidad en sus contratos, que se conviertan en fijos y, además, que sean indemnizados "por el perjuicio que la temporalidad les ha causado y las causa a día de hoy", explica a Vozpópuli Javier Ruíz Blay, colaborador jurídico de ASAES. Entre esos profesionales, hay 32 que han firmado "hasta 8 contratos distintos, siendo la media del total de contratos de los demandantes de más de 16 contratos por persona".

En la primera reclamación que interpuso esta asociación, 41 médicos, todos ellos del Hospital Gregorio Marañón, reclamaron el cese de la temporalidad de sus contrataciones. ASAES ya tiene en marcha las próximas reclamaciones que se realizarán en diversas comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla León, aseguran.

Piden el pago del complemento de carrera o la cotización de cara a la jubilación del tiempo trabajado durante las guardias que a día de hoy no cuentan como día de trabajo

Todas las demandas se presentaran ante la Consejería de Sanidad de la comunidad que corresponda y pedirán de nuevo "el fin de la temporalidad en las contrataciones así como la correspondiente indemnización; adicionalmente reclamaremos el pago del complemento de carrera que muchos de estos sanitarios no reciben, la cotización de cara a la jubilación del tiempo trabajado durante las guardias que a día de hoy no son tenidos en cuenta como días efectivos de trabajo o el impago de las horas extra trabajadas y no remuneradas".

Fuga de talentos de España

La situación de precariedad laboral a la que están sometidos los profesionales, según esa asociación, "está llevando a que muchos de nuestros sanitarios (cuya formación profesional está entre las mejores del mundo) tenga que salir de España en busca de unas condiciones laborales dignas"- Hablan de un récord en la fuga de talento en 2019: 4.100 los médicos pidieron el certificado para trabajar fuera de España, con un crecimiento anual del 18,7%.

Por comunidades autónomas, apuntan a Galicia, Andalucía y Madrid como las regiones donde se están encontrando problemas "más graves". En Madrid, aseguran, hay informes que indican que, en los últimos 3 años, cerca del 90% de los contratos firmados en la sanidad pública han sido temporales. En el caso de los médicos de la es índice "es de cerca del 40%, siendo del 43,7% en el ámbito hospitalario; es decir, que prácticamente 1 de cada 2 médicos que trabajan en un hospital de Madrid tienen un contrato temporal".

El número de mujeres afectadas por contratos temporales supera en más del 11% al de hombres, según datos de la asociación

En Andalucía, añaden, "nos encontramos con cosas tan excepcionales como los contratos "cubre guardias" que son los dispositivos de apoyo que son creados para no tener que pagar horas de guardia extra a otros sanitarios, creando un puesto de trabajo que cobra esas horas de trabajo como ordinarias".

Según diversos datos oficiales barajados por esta asociación y a nivel nacional, se ha producido un incremento de la temporalidad de casi un 20%. Porcentaje que, auguran, ha aumentado "por la imperiosa necesidad de contratar profesionales sanitarios debido a la actual pandemia". Dentro estos profesionales, el número de mujeres afectadas supera en más del 11% al de hombres, existiendo una clara discriminación al haber muchas más mujeres que hombres en esta situación precaria de temporalidad profe

Situaciones estresantes

Al no tener un contrato fijo (seguridad laboral), los sanitarios, denuncian desde ASAES, se encuentran en una situación "de inseguridad que les impide poder desarrollar su vida con normalidad, aumentando su estrés, generando incluso problemas psicológicos de importante calado que afectan directamente en su calidad de vida".

Señalan como un grave problema que "la contratación se realiza por vía telefónica, a pesar de ser un sistema que solo está previsto para casos de necesidad y urgencia, pero se ha convertido en la normalidad. Tu teléfono está en una lista, a la que nadie tiene acceso ni conoce el orden de llamadas ni el funcionamiento, si te llaman y no contestas pierdes tu contrato, y si contestas y no aceptas el contrato, te sancionan meses sin trabajar".

Citan el caso de una médico que ha finalizado este 2020 el MIR -con la distinción del mejor MIR de su hospital- a la que "han premiado con un contrato de 6 meses"

La asociación habla de sanitarios que reciben llamadas en las que, tras ofrecerles un contrato de tres meses de duración, se les dice: "'Cógelo que tres meses es un buen contrato, esto no se ve todos los días'". O citan el caso de una médico que ha finalizado este 2020 el MIR -ha terminado con la distinción del mejor MIR de su hospital, detallan- a la que "han premiado con un contrato de 6 meses".

Otro de los problemas que retrata la precariedad del sector, añaden, "es que no se respeta en ningún hospital el descanso de 12 horas después de una guardia de 24 horas. "Prácticamente todos los sanitarios trabajan más horas de las que legalmente están autorizados, recayendo sobre ellos la responsabilidad de lo que pudiera suceder", se quejan.