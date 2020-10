Los asmáticos con coronavirus no tienen mayor riesgo de ingresar en el hospital

Los asmáticos con coronavirus no tienen mayor riesgo de ser hospitalizados respecto a los no asmáticos. Su riesgo de ser intubados tampoco es mayor al resto de los pacientes que ingresan infectados por el virus en un centro sanitario. Son las principales conclusiones de un estudio publicado en la revista Anales de la Sociedad Torácica Americana (ANNALATS, por sus siglas en inglés) que hoy ha dado a conocer la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). La sociedad científica recuerda, eso sí, que las personas con asma deben seguir extremando las medidas preventivas frente a la enfermedad, como el resto de la población y, recuerdan, no están exentas del uso de mascarilla.

Según la doctora Marina Blanco Aparicio, neumóloga y coordinadora del Área de Asma de la SEPAR los resultados del estudio "son de interés para nuestros asmáticos, porque señalan que no tienen mayor riesgo que la población general de ser hospitalizados e intubados y, por lo tanto, pueden ayudar a disminuir la angustia de estos pacientes frente a la covid-19".

Un riesgo sobreestimado

SEPAR detalla que, entre los factores de riesgo, para padecer covid-19 grave están la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Hasta ahora, desde el CDC (Center for Disease Control, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se asumía que las personas con asma tenían un riesgo más alto de ser hospitalizadas o de sufrir formas graves de la enfermedad.

Sin embargo, prosigue la sociedad científica, el escaso número de asmáticos entre los hospitalizados en muchos estudios internacionales lo ha puesto en duda y ha llevado a estudiar si este riesgo está sobreestimado. Por ello, el estudio publicado en ANNALSATS ha comparado la prevalencia del asma entre los pacientes hospitalizados por covid, a través de 15 estudios procedentes de distintos países del mundo, con la prevalencia de la enfermedad en la población general y la prevalencia promedio del asma en pacientes hospitalizados por gripe durante los últimos 4 años.

Los datos indican que, en la temporada de gripe 2019- 2020, el 24,1% de las personas hospitalizadas con gripe tenían asma, siendo ligeramente superior al promedio de 4 años anteriores, de 2016-2020, en que fue del 21%. Según informa SEPAR, esta prevalencia es mucho más alta que la estimación de prevalencia combinada de asma en ingresados por coronavirus en los 15 estudios analizados, en que fue del 6,8%.

Más probabilidades por la gripe

La doctora Blanco explica que, a tenor de los diferentes trabajos, la proporción de asmáticos entre los pacientes hospitalizados con coronavirus es similar a la prevalencia de asma de la población en cada lugar donde se han hecho estudios "a pesar de la preocupación inicial por la comorbilidad y mortalidad de los pacientes con asma y covid-19". Sin embargo, los asmáticos sí tienen más probabilidades de ser ingresados por gripe, ya que más del 20% de los hospitalizados por gripe en Estados Unidos tienen esta patología.

El nuevo estudio en la revista de la Sociedad Torácica Americana también ha hecho un análisis transversal de 436 pacientes covid ingresados en el Hospital de la Universidad de Colorado sobre la probabilidad de intubar a asmáticos frente a los no asmáticos. De estos 436 pacientes, 239 eran hombres y 195 mujeres, con una edad media de 54,7 años y un rango de edad de los 19 a los 100 años. El 12% tenía asma, lo que coincide con la prevalencia en la población general.

Intubación por el coronavirus

De todos los pacientes, el 67,2% no necesitaron intubación a causa del coronavirus frente al 32,8% que sí la necesitó. Respecto a este promedio de la muestra en general, SEPAR subraya que los pacientes asmáticos necesitaron menos la intubación: solo la necesitaron el 27,9% de los asmáticos, respecto al 72,1% que no la necesitaron. Sin embargo, hubo más no asmáticos que necesitaron la intubación, el 33,6%, frente al 66,4% de no asmáticos que no la necesitaron.

Por otra parte, el 39,6% de los pacientes tuvo que ingresar en una unidad de cuidados intensivos (UCI), mientras que el 60,4% no ingresaron. Proporcionalmente, hubo menos ingresos de asmáticos en las unidades de críticos, el 34,1%, mientras que el 65,9% no ingresaron. Por contra, ingresaron más pacientes no asmáticos en la UCI, el 40,4%, mientras que el 59,6% de los no asmáticos no precisaron en este recurso asistencial.

Los datos recopilados en el trabajo muestran que no hay una asociación significativa entre el diagnóstico de asma y las mayores probabilidades de intubación en pacientes positivos. De hecho, el asma no parece ser un factor de riesgo independiente para la intubación entre los pacientes covid ingresados. En particular, en el Hospital de Colorado, entre los pacientes positivos, el 12% eran asmáticos y no parecían tener más probabilidades de ser intubados que los no asmáticos, solo un 0,69% más de probabilidades después de ajustar los resultados por edad, sexo e índice de masa corporal (IMC).

Las mismas recomendaciones

En cuanto a las recomendaciones, desde SEPAR indican que son las mismas para los pacientes con asma que para la población en general. Aunque no se dispone de datos específicos para la covid-19, advierten, las infecciones del tracto respiratorio por otros virus (gripe, virus respiratorio sincitial, etc.) causan con frecuencia agudizaciones del asma. Por tanto, recuerdan, es fundamental no suspender los tratamientos de mantenimiento. Padecer asma no contraindica ninguno de los tratamientos actualmente utilizados para la infección por coronavirus, apuntan.

La sociedad científica lanza un último consejo: los pacientes asmáticos pueden seguir utilizando su inhalador habitual que no se debe intercambiar y tiene que estar limpio y almacenado en un lugar seguro donde otros no puedan manipularlo. De esta manera, se evita que el inhalador sea una fuente de infección. Y un último apunte: los pacientes asmáticos no están exentos de utilizar la mascarilla.